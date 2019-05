Mielipide

Lasten harrastuksia varten leivotut mokka­palat ovat periaate­kysymys

Mokka­palat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tänä lukuvuonna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On selvää

ovat kevään merkki. Kun kassalla bongaa edellä olevan asiakkaan hihnanpätkältä tomusokeria, kaakaojauhetta, laktoositonta voita, laktoositonta maitoa, kananmunia ja nonparelleja, jalkapallojuniorin vanhempi arvelee, että sielläkin on turnaus edessä.Sellaista junioriturnausta ei ole, jonka kahviopöydällä ei olisi myynnissä tätä kansallisherkkua. Mitenköhän pitkä olisi jono, jos suomalaisvanhempien koulua ja harrastuksia varten leipomat mokkapalapellit asettaisi peräkkäin?perheeni on myynyt ainakin suklaata, joulukalentereita, sarjakuvalehtiä, shampoita ja keksejä. Välillä enemmän, välillä vähemmän. Enimmäkseen lasten urheilujoukkueiden hyväksi, jonkin verran luokan kassaan. Olemme seisseet pelipäivinä myyntivuoroissa ja leiponeet suolaista sekä makeaa.Aika usein joku kysyy, miten teidän lasten joukkueissa vanhemmat suostuvat moiseen. Moni kannattaa vaihtoehtoa, jossa kaikki raha pelimatkoihin ja toimintaan tulee vanhempien tilisiirtoina.Miksi vanhemmat suostuvat? Koska asia on periaatteellisesti tärkeä. Joukkueissa, joissa kaikki raha päätetään kerätä vanhemmilta, jonkun lapsen pelimatka saattaa jäädä tekemättä tai harrastaminen loppua rahan vuoksi. Kaikille perheille suuremmat kuukausimaksut tai maksuun tulevat ylimääräiset viisikymppiset ja sataset eivät ole samantekeviä., ettei aina voi osallistua talkoisiin. Myyntivuoro ei sovi, täytyy valita harrastusten välillä tai naapuruston ostohalu tyrehtyy, kun jokainen lapsi myy vuorotellen parvekekukkia. Silti melko usein kyse taitaa olla siitä, ettei huvita. Oma kiire on merkittävämpää kuin muiden vanhempien kiire. Somekeskusteluissa jotkut nostavat mielellään kätensä pystyyn: Minä olen vanhempi, joka ei koskaan leivo tai myy. Hääräävät mokkapalamutsit ärsyttävät. Tuon lapseni kentälle, se riittää.Osassa joukkueista rahat jaetaan niiden kesken, joiden perheet osallistuvat keruuseen. Usein kerätty rahapotti kuitenkin tulee koko joukkueen hyväksi. Siksi pieni neuvo: Mokkapalojen leipominen vie 45 minuuttia. Vartissa selviää, jos ostaa leivonnaiset kaupasta.Kyse ei ole siitä, mikä on vaivattominta minulle vanhempana. Kyse on siitä, että minunkin lapseni lähtee sille pelireissulle, johon rahaa kerätään. Ja siitä, että reissuun pääsee myös lapsi, jonka perheessä satanen on enemmän kuin minun perheessäni.