Mielipide

Suomen on ryhdyttävä EU:n sillanrakentajaksi

välinen päätöksenteko on halvaantunut: maat ovat ajautuneet riitelemään keskenään esimerkiksi eurooppalaisesta pakolaispolitiikasta, ja eripura on syönyt EU:n mahdollisuuksia vastata sekä Euroopan sisä- että ulkopuolelta kumpuaviin haasteisiin.Suomen uuden hallituksen pitäisi ottaa Suomen EU-politiikan päätavoitteeksi unionin yhtenäisyyden vahvistaminen. EU on vahva vain silloin, kun jäsenmaiden hallitukset löytävät yhteisen sävelen.Heinäkuussa EU:n puheenjohtajana aloittavan Suomen pitäisi puhaltaa Etykin henkeä jäsenmaihin ja hakea ratkaisuja unionin jakaviin avainkysymyksiin, kuten euron kehittämiseen ja pakolaispolitiikkaan. Vuoden 1975 Ety-kokouksessa Suomi onnistui lähentämään itää ja länttä. Nyt pitäisi lähentää EU:n blokkeja. Puheenjohtajamaana Suomen pitäisi johtaa omalla esimerkillään ja asettaa koko Euroopan etu kapeiden kansallisten etujen edelle.jakoi euromaat kahtia: tukea tarvitseviin eteläisiin euromaihin ja tukea antaneisiin pohjoisiin euromaihin, joihin Suomikin kuuluu. Nämä kaksi ryhmää ovat kyräilleet toisiaan ja ajaneet kansallisia etujaan euron kehittämisessä. Leirit eivät ole saavuttaneet yhteisymmärrystä edes kriisin syistä.Pohjoisten maiden keskeinen tavoite on suitsia euromaiden kestämätöntä taloudenpitoa vahvan markkinakurin avulla. Eteläinen leiri puolestaan haluaa vahvistaa yhteisvastuuta siten, että uusissa talouskriiseissä euromaat eivät jäisi yksin markkinavoimien armoille.Erimielisyys on käsittämätöntä. Pohjoisen ja etelän tavoitteet tukevat toisiaan, ja ne pitääkin toteuttaa samanaikaisesti. Esimerkiksi Yhdysvalloissa toteutetaan sekä markkinakuria että yhteisvastuuta. Osavaltioilla on vain vähän velkaa, ja yhteisten varojensa avulla ne pystyvät puuttumaan talouskriiseihin selvästi paremmin kuin euroalue.Osoittamalla ymmärrystä etelän tavoitteille Suomi antaisi tärkeän signaalin, joka voisi avata euromaiden pattitilannetta.pakolaiskriisistä lähtien jäsenmaat ovat kiistelleet siitä, miten pakolaisten kanssa pitäisi ­toimia. Maahanmuuttopolitiikassa pitäisi sovittaa yhteen kolmen eri blokin tavoitteet. Paljon pakolaisia vastaanottaneet Etelä-Euroopan maat vaativat muilta EU-mailta nykyistä enemmän apua ja tukea. Läntisen Euroopan maat ovat valmiit auttamaan Etelä-Eurooppaa vain tiettyyn rajaan asti. Keski- ja Itä-Euroopan EU-maat eivät halua ottaa mitään vastuuta muihin jäsenmaihin saapuvista pakolaisista.Koska jäsenmaat eivät ole päässeet yksimielisyyteen yhteisistä turvapaikkasäännöistä ja vastuunjaosta, jäsenmaat ovat vuorollaan ottaneet käyttöönsä uusia keinoja, joilla pakolaisia ohjataan muihin EU-maihin. Ongelman ratkaisemattomuus ruokkii Euroopan epäyhtenäisyyttä, turvattomuutta sekä lisää populistien ja ääriliikkeiden kannatusta.Suomi voisi ratkaista ongelman ja kytkeä pakolaispoliittiset neuvottelut EU:n budjettineuvotteluihin. EU:n yhteinen turvapaikkapolitiikka pitäisi yhdistää siihen, miten pakolaisten kotouttamiskustannukset maksettaisiin EU-budjetista. Tavoite olisi helpompi saavuttaa, jos Suomi suhtautuisi avoimesti oman maksuosuutensa kasvattamiseen.Suomi kätilöisi ratkaisun EU:ssa vuosia velloneille euro- ja pakolaiskiistoille, jäsenmaat voisivat entistä yhtenäisempinä ryhtyä ratkaisemaan unionin muita ongelmia. Aito yritys purkaa EU:n sisäisiä jännitteitä ja ristiriitoja toisi Suomelle valtavasti poliittista pääomaa.Sillanrakentaja-Suomen pitäisi hyödyntää poliittista pääomaansa EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan edistämiseen. Suomi on voimapolitiikkaa aktiivisesti käyttävän Venäjän naapurimaa, jolla ei ole Naton turvatakuita. Lisäksi olemme yksi niistä EU:n jäsenmaista, jotka ovat kaikkein riippuvaisimpia maailmanherruutta tavoittelevan Kiinan taloudesta.Suomen kannattaa siis varmistaa, että EU nousee vahvaksi toimijaksi uudella geopoliittisella pelikentällä, jolla nykyisen epäyhtenäisen EU:n valta murenee kovaa vauhtia. Hyvinvoinnin ja turvallisuuden näkökulmasta vahva ja yhtenäinen EU on Suomen tärkein tavoite, jonka puolesta kannattaa joustaa esimerkiksi euro- ja budjettikeskusteluissa.Vahva EU kykenee puolustamaan kaikkien eurooppalaisten etuja ja arvoja maailmassa. Vain nykyistä yhtenäisempi EU voi vastata tähän tarpeeseen.