Mielipide

Tiemaksut eivät ole ratkaisu ongelmiin

Ilmastokysymykset

saanevat toivottavasti vahvan roolin tulevassa hallitusohjelmassa. Keinoja pohdittaessa on tärkeää, ettei suhteellisuudentaju petä.Suurimman ilmastosynnin leima isketään helposti autoiluun ja liikenteen päästöihin. Tieliikenteen osuus koko Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on noin 17 prosenttia. Henkilöautoliikenteen osuus on yhdeksän prosenttia ja tieliikenteen tavarankuljetusten vastaavasti seitsemän prosenttia.Helsingin seudulle yritetään ajaa puoliväkisin tiemaksuja liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Edellä todetun valossa pitäisi olla selvää, ettei tiemaksu ratkaise tilannetta.Liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi valtion suunnasta tarvitaan instrumentteja sähkö- ja kaasuautojen sekä muiden vaihtoehtoisten käyttövoimien yleistymisen edistämiseksi. Päästöleikkaustavoitteen saavuttamiseksi valtion tulee myös osoittaa nykyistä vahvempaa panostusta valtion väyläverkolle ja kuntien kävely- ja pyöräväylähankkeisiin, liityntäpysäköintikohteisiin ja joukkoliikenteen tukemiseen.Liikenteen ohella on arvioitava mahdollisuuksia vähentää myös asumiseen ja rakentamiseen liittyviä hiilidioksidipäästöjä osana maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteissuunnittelua. Helsingin seudun mal-suunnittelussa nämä näkökulmat on tähän saakka käytännössä sivuutettu, sillä niiden ei ole katsottu olevan kuntien päätösvallassa.Liikkumisen näkökulmasta tiemaksut johtaisivat seudun sisäiseen eriarvoistumiseen ja polarisaatioon. Mal 2019 -suunnitelman valmistelun yhteydessä on ilmennyt, että tiemaksut vaikuttavat haitallisesti työvoiman saavutettavuuteen: tiemaksu kasvattaa työssä kävijän kustannuksia ja samalla myös matkavastustusta. Myöskään suunnitelmassa esitettyjä kompensaatiotoimenpiteitä ei voida pitää riittävinä Kuuma-seudun kannalta tiemaksujen perustelemiseksi.Kuuma-kunnilla on vahva yhteinen tahto edistää kestävää liikkumista Helsingin seudulla ja toteuttaa osuutensa tavoitteen saavuttamisessa. Vetoamme hallitusneuvottelijoihin tasapainoisempien päästöjen leikkaustoimenpiteiden puolesta.