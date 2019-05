Mielipide

Pulinan poistaminen vei keskustan luonteen

on virhe.Tämä ei sinänsä ole järisyttävä tieto, sillä Wikipedia on internetissä avustajavoimin toimiva vapaan sisällön tietosanakirja.Koska avustajien määrä on iso ja materiaalia valtavasti, epätarkkuuksia ja virheitä vääjäämättä sattuu.Wikipedian virhe koskee keskustan kesän 1980 puoluekokousta Turussa. Kokous oli dramaattinen erään aikakauden päätös. Nuori Paavo Väyrynen haastoi puolueen istuvan puheenjohtajan Johannes Virolaisen – ja voitti.Äänestyksen hävittyään Johannes Virolainen lausui legendaariset sanat, jotka ovat jääneet poliittiseen historiaan.Wikipedian mukaan Johannes Virolainen sanoi: ”Kansa on puhunut, pulinat pois.”Se ei pidä paikkaansa.Todellisuudessa Virolainen sanoi: ”Kansanvalta on puhunut, pulinat pois.”entinen puoluesihteeri Pekka Perttula on pitkään harmitellut Virolaisen sitaatin vääristymistä. Kyse ei ole vain Wikipediasta, vaan lausetta käytetään jatkuvasti muuallakin väärässä muodossa.Virhe voi vaikuttaa pieneltä, mutta kyse ei ole pelkästä semanttisesta niuhotuksesta. Lauseilla on selvä merkitysero. ”Kansa” on eri asia kuin ”kansanvalta”.Perttulan mukaan kansanvallalla Virolainen tarkoitti puheenjohtajaäänestystä edeltänyttä prosessia. Siis sitä vaihetta, jossa kannattajat kehuvat omaa ehdokasta ja haukkuvat toista, puntaroivat ehdokkaiden linjaeroja. Kirjoittelevat maakuntalehtiin näkemyksiä puolueen tulevaisuudesta ja sen linjasta.Tämä prosessi on usein kivulias, sillä asioista ollaan eri mieltä ja riidelläänkin rapsakasti. Mutta juuri tämä vaihe on puolueen toiminnan elinehto. Kun asiat on puitu kunnolla etukäteen, äänestyksen loppu­tulos on koko porukkaa sitova.”Kansa on puhunut” tarkoittaa vastaavasti sitä, että äänestäjät saavat eteensä vaihtoehdot ja joutuvat parhaan tietonsa ja ymmärryksensä perusteella valitsemaan niistä jonkun. Valinta tehdään aika lailla sokkona, eikä vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia päästä etukäteen sen kummemmin vatuloimaan.”Vatulointi” nousi terminä poliittiseen kielenkäyttöön neljä vuotta sitten Juha Sipilän (kesk) vetämissä hallitusneuvotteluissa. Vatulointi on murresana, joka tarkoittaa hidasta, kömpelöä tai vaivalloista tekemistä. Sipilän kielenkäytössä sillä oli kielteinen kaiku.Asioita ei pitänyt Sipilän mukaan liiaksi vatvoa, vaan olennaisempaa oli tehdä päätöksiä nopeasti ja pitää kiinni aikatauluista. Tämä oli yritysjohtajan tapa toimia.Sipilän hallituksen kompurointi kuitenkin osoittaa, että liian suoraviivainen tekeminen ei välttämättä sovi kovin hyvin politiikkaan. Jos päätökset runnotaan pikavauhdilla pienessä piirissä eteenpäin, omat eivät pysy mukana.Tuloksena on katastrofaalinen vaalitappio.Seppo Kääriäinen määritteli aikoinaan väitöskirjassaan, että keskustan strategioissa olennaista on ”juonne” ja ”luonne”.Jos vetää mutkia suoraksi, niin juonteella Kääriäinen tarkoitti politiikan sisältöjä. Luonne puolestaan kuvaa puolueen pitkän historian saatossa kehittynyttä tapaa toimia ja tehdä politiikkaa.Keskeinen osa tätä keskustan luonnetta on monipuolinen ja pitkäkestoinen keskustelu, asioiden loputon vatvominen ja eriävien näkemysten yhteen sovittelu – ja jopa riitely, josta puolueen historiassa on hyvinkin paljon kokemusta.Keskusta näyttää Juha Sipilän kaudella kadottaneen luonteensa. Se siirtyi hallituskauden aikana ronskisti oikealle – nyt se näyttää kääntävän kokan vasemmalle. Puolueväellä on näihin suunnanmuutoksiin ollut aika vähän nokan koputtamista.keskustan johto lähetti puolueen puoluevaltuuston, puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän jäsenille nettikyselyn, jossa tiedusteltiin, pitäisikö puolueen lähteä mukaan Antti Rinteen (sd) vetämiin hallitusneuvotteluihin.Vastausvaihtoehtoja kyselyssä oli kaksi – kyllä tai ei –, ja vastausaikaa oli vuorokausi.Wikipedian muotoilu Johannes Virolaisen sitaatista ei ehkä olekaan niin virheellinen, jos tarkastelee nykykeskustaa.Kansa on puhunut, pulinat pois.