Tulevalla hallituskaudella pitää panostaa liikuntaan

muodostettava hallitus voi tehdä miljardiluokan säästöt ja lisätä samalla ihmisten hyvinvointia. Se on mahdollista ottamalla harppaus suomalaisten liikkumisessa.Viime vaalikauden lopulla hyväksytty liikuntapoliittinen selonteko antaa tälle työlle hyvät lähtökohdat: nyt on toimeenpanon aika.UKK-instituutin julkaisema selvitys (2018) kertoo, että liikkumattomuuden kustannukset ovat jo 3–7,5 miljardia euroa vuodessa ja ilman uusia toimenpiteitä ne kasvavat.Liikunnan lisääminen vaatii yleisten budjettivarojen avaamista liikunnan rahoitukselle ja poikkihallinnollisuuden lisäämistä liikunnan päätöksenteossa.on ainoa toimiala, jolla käytännössä koko 160 miljoonan euron valtion budjetti kohdennetaan veikkausvoittovaroista. Liikunnan määrärahoja tulee lisätä siten, että jatkossa osa rahoituksesta tulee yleiskatteellisista budjettivaroista ja myös muille hallinnonaloille kuin opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntabudjettiin. Erityisesti sosiaali- ja terveysbudjettiin olisi syytä lisätä määrärahoja liikunnan edistämiseen.Jos edellytykset liikunnan ja urheilun lisäämiselle saadaan kuntoon, keinoja kyllä löytyy.hallituskaudella on syytä aloittaa kattava liikunnan lisäämisen ohjelma, jossa jokaiselle ikäryhmälle tarjotaan arjessa näkyviä liikunnan lisäämisen käytäntöjä ja kansalaisyhteiskuntaa tuetaan liikunnan järjestämisessä kaikille. Tässä tarvitaan yhteistyötä kaikkien liikunnan järjestäjien, julkisen sektorin ja tutkimuksen kesken.Erityinen huomio tulee olla kaikkein vähiten liikkuvien innostamisessa liikkeelle. Heidän kohdallaan inhimilliset ja yhteiskunnalliset haitat sekä kustannukset ovat kaikkein suurimpia. Tässä työssä tarvitaan liikuntaneuvontaa, matalan kynnyksen liikuntaryhmiä ja muita räätälöityjä toimia.Lasten ja nuorten liikunnan lisääminen on tärkeää, sillä lapsuudessa rakentuu usein koko elämänkulun kantava liikunnallinen elämäntapa.on olennainen osa liikuntakulttuuria. Yli miljoona suomalaista on mukana 10 000 liikuntaseurassa. Liikunnallisen elämäntavan lisäksi monipuolinen seuratoiminta mahdollistaa suomalaisten laajasti arvostaman huippu-urheilun.Suomalaisista 80 prosenttia pitää huippu-urheilumenestystä tärkeänä. Sitä tulee tukea nykyistä enemmän elämys- ja yhteisöllisyysarvonsa vuoksi, mutta myös koska se motivoi erityisesti järjestöissä ja seuroissa toimivia ihmisiä.Uusilla kansanedustajilla ja aloittavalla hallituksella on loistava mahdollisuus tarttua haasteeseen ja antaa edellytykset liikkuvalle Suomelle, jossa hyvinvointi kasvaa ja samalla yhteiskunnalle koituu miljardisäästöt.