Tasa-arvon pitäisi viimein näkyä kehitysyhteistyössä

hallitus valitsi naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämisen kehityspolitiikan painopisteeksi. Sitoutuminen tasa-arvon edistämiseen oli tärkeä viesti, sillä tasa-arvo tarvitsee puolustajia kipeämmin kuin vuosiin.Tasa-arvoa ja seksuaalioikeuksia vastustavat liikkeet ovat vahvistuneet sekä EU:ssa että maailmanlaajuisesti, ja monet kansalliset lait sekä sosiaaliset normit sallivat tyttöjen ja naisten syrjinnän.Joka vuosi 12 miljoonaa alaikäistä tyttöä joutuu naimisiin. Vaille haluamaansa ehkäisyä jää 214 miljoonaa tyttöä ja naista. Maailmassa elää yli 200 miljoonaa tyttöä ja naista, joiden sukuelimet on silvottu. Kansainvälisessä yhteistyössä jotkin maat vesittävät järjestelmällisesti aloitteet seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien parantamiseksi.tyttöjen ja naisten oikeudet eivät ole päässeet Suomen kehityspolitiikan ytimeen.Valtioneuvoston asettama kehityspoliittinen toimikunta on arvioinut raportissaan, että Suomen tuki kehitysmaissa asuville tytöille ja naisille on laskenut hälyttävästi. Samaan aikaan kun tyttöjen ja naisten oikeudet valittiin painopisteeksi, niiden hyväksi tehtävän työn varoista leikattiin 44 prosenttia. Vain noin kymmenessä prosentissa uusista kehitysyhteistyöhankkeista asetettiin ensisijaiseksi tavoitteeksi naisten ja tyttöjen aseman edistäminen.hyväksymä EU:n tasa-arvon toimintasuunnitelma asettaa tavoitteeksi, että 85 prosentissa uusista kehitysyhteistyöhankkeista sukupuolten tasa-arvo on joko osa- tai päätavoite. Tällä varmistetaan, että hankkeet eri sektoreilla ottavat johdonmukaisesti huomioon myös vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon ja edistävät sitä. Tämä tavoite on toteutunut alle puolessa Suomen kehitysyhteistyöhankkeista.Suunnan on muututtava, jotta Suomi voi nousta todelliseksi tasa-arvon edistäjäksi.Suomella on hyvät lähtökohdat olla kokoaan suurempi vaikuttaja. Tyttöjen ja naisten koulutus sekä heidän osallistumisensa työelämään ja politiikkaan ovat olleet nostamassa suomalaisia köyhyydestä vaurauteen, ja Suomi tunnetaan tästä saavutuksesta kansainvälisesti.Suomella on uskottavuutta ja osaamista olla rohkea tasa-arvon puolustaja. Tämän tulisi näkyä johdonmukaisesti Suomen toiminnassa ja vaikuttamisessa.ja ihmisoikeudet eivät toteudu ilman tasa-arvoa. Epätasa-arvon poistaminen on tärkeä ihmisoikeuskysymys, ja yhteiskunnat hyötyvät tasa-arvosta.Tytöissä ja naisissa on valtava taloudellinen potentiaali. Se ei pääse esiin, jos he jäävät vaille koulutusta, ammattia ja mahdollisuutta vaikuttaa yhteiskunnassa.Tyttöjen ja naisten aseman vahvistaminen ehkäisee köyhyyttä, vahvistaa yhteisöjä ja mahdollistaa monimuotoisen yhteiskunnallisen päätöksenteon.Tasa-arvoa painottava kehitysyhteistyö nauttii suomalaisten vahvaa tukea. Ulkoministeriö teetti viime vuonna mielipidemittauksen, jonka mukaan 88 prosenttia suomalaisista pitää kehitysyhteistyötä tärkeänä ja 76 prosenttia pitää naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämistä parhaana tapana vähentää globaalia eriarvoisuutta.ei voi poistaa nopeilla ja yksittäisillä toimenpiteillä. Työ vaatii haitallisten asenteiden purkamista laaja-alaisen koulutuksen avulla, syrjivien lakien muuttamista, seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien toteutumista sekä naisten taloudellisen aseman vahvistamista.On myös välttämätöntä huomioida tytöt omana ryhmänään, koska he kohtaavat erilaisia vaikeuksia ja moninkertaista syrjintää paitsi sukupuolensa myös ikänsä vuoksi.Tuloksellinen ja vaikuttava kehitysyhteistyö on pitkäjänteistä. Se edellyttää johdonmukaisuutta yli hallituskausien.Ohjelmat, hankkeet ja rahoitussitoumukset ovat monivuotisia, ja siksi poliittisten linjauksien muuttuminen käytännön toiminnaksi ja mitattaviksi tuloksiksi vie aikaa.työ tasa-arvon edistämiseksi kehityspolitiikan painopisteenä on vasta alussa. Se tarvitsee nyt sekä jatkuvuutta että huomattavaa lisäpanostusta.Naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämisen tärkeys on viime aikoina nähty myös puolueiden tekemissä linjauksissa. Uudella hallituskaudella on aika siirtyä linjauksista käytäntöön.