Mielipide

Elektronista urheilua ei tulisi kutsua urheiluksi

Elektronisen urheilun

eli e-urheilun suosio on kasvanut 2000-luvun alusta asti. Yhä enemmän ja entistä suurempia peliturnauksia järjestetään ympäri maailmaa. Turnauksien pääpalkintoina on usein suuria rahasummia, jotka voittajajoukkueet saavat. Joukkueita on paljon, ja Suomessa on myös menestyneitä pelaajia.Mielestäni elektroninen urheilu on lähes vastakohta oikealle urheilulle. Kilpaileminen ei tee mistään lajista urheilua. Urheilun pitäisi mielestäni olla liikuntaa eikä tietokoneella pelaamista.Joidenkin mielestä e-urheilu on urheilua, koska jännittävät pelitilanteet saavat sykkeen nousemaan ja adrenaliinin virtaamaan. E-urheiluun ei kuitenkaan vaadita hyvää tai edes kohtalaista fyysistä kuntoa.Elektronista urheilua on verrattu myös autourheiluun. Esimerkiksi formula-autojen kuljettajiin kohdistuu g-voimia, ja kuljettajien pitää olla hyvässä fyysisessä kunnossa, jotta he pystyvät hyviin suorituksiin.Mielestäni on hienoa, että jotkut voivat saada elantonsa pelaamalla videopelejä, mutta sitä ei voi kutsua urheiluksi. E-urheilu ei ole eikä tule koskaan olemaan urheilua.Elektronisen urheilun nimi pitäisi muuttaa joksikin muuksi, joka ei sisällä sanaa ”urheilu” tai mitään muutakaan sanaa, joka ei liity asiaan. E-urheilua voisi kutsua vaikkapa elektroniseksi kilpapelaamiseksi tai joksikin vastaavaksi.Jos e-urheilu lasketaan urheiluksi, sitä varmaan opetetaan tulevaisuudessa koulun liikuntatunneillakin.