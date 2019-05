Mielipide

Lauttasaaren peruskorjattava silta olisi syytä tuulisuojata kunnolla

Lauttasaaren sillan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

perusparannussuunnitelman vuorovaikutusmuistion (marraskuu 2018) perusteella laadittu suunnitelma on puutteellinen. Siinä huomioidaan autoilun sujuvuus sekä satunnaiset sillalta kalastajat, mutta ei riittävästi pyöräilijöiden turvallisuutta eikä ajomukavuutta.Tuulta halkovat voimakkaat vauhtipyöräilijät on suunnitelmassa kyllä hyvin siirretty yksisuuntaisten ajoratojen viereen jalankulkijoita ja kalastajia vaarantamasta. Tavalliselle tuulitakkiselle kauppamatkapyöräilijälle kyseinen suunnitelma kuitenkin lisää entisestään vaaraa joutua Harmajalta usein yli kymmenen metriä sekunnissa puhaltavan eteläisen ja lounaisen sivutuulen riepoteltavaksi. Tämä voi johtaa väärälle väylälle ajautumiseen.Toteutukseen onkin vielä kysyttävä neuvoa tuulitunneliasiantuntijoilta. Sillan reunaan on lisättävä vähintään 160 senttimetriä korkea ja turvalasitettu, sivutuulelta suojaava kaide lumenpoiston mahdollistavalla lamellisäleiköllä. Tämä ei vielä estä kalastusta keskipituiselta suomalaiselta kalastajalta mutta turvaa pienimpien ja kevyimpienkin pyöräilijöiden matkaa esimerkiksi Ruoholahden ostoskeskuksiin sekä lisää lähimatkapyöräilyn suosiota.Olen pyöräillyt paljon Helsingissä – etenkin Hietaniemessä ja Ruoholahdessa –, joten tiedän, mikä merkitys tuulensuojalla on pyöräilyssä. Myös kovat pohjoistuulet ovat Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan Lauttasaaressa yleisiä, mutta eivät kuitenkaan läheskään niin yleisiä kuin kovat etelä- ja lounaistuulet.Toinen vaihtoehto on sallia kalastus lisäksi tai ainoastaan sillan pohjoisreunalla, jonne voidaan ehkä asentaa matalampi, 110 senttimetriä korkea tuulensuoja lyhyempiä kalastajia huomioiden. Ei olisi huono idea myöskään asentaa sivutuulesta varoittavat liikennemerkit ja tuulipussit sillan päihin.Helsinki voi ottaa esimerkkiä vaikka Tampereen uuden Vuoreksen kaupunginosaan johtavan sillan kevyen liikenteen väylän tuulisuojauksesta. Näitä oppeja voisi käyttää myös Kruunusiltojen suunnittelussa.