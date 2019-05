Mielipide

Voisin kuvailla itseäni vaikka kuinka paljon ennen kuin kertoisin olevani vammainen, silti minut halutaan väki

Olen

Minä

Jouduinkin

Nyt

onnellisessa parisuhteessa elävä nuori nainen. Opiskelen akateemista tutkintoa sukuni ensimmäisenä. Haaveilen kesähäistä. Pidän lenkkeilystä, videopeleistä ja liian usein suklaasta. Voisin kuvailla itseäni vaikka kuinka paljon ennen kuin kertoisin olevani vammainen.olen yksilö, ja elämäni ja tarpeeni ovat yksilölliset. Silti liian usein vammaisuuteni tuntuu olevan ainoa asia, jonka ihmiset näkevät.Vammaisuus on monimuotoista, mutta liian usein meidät niputetaan yhteen – niin tekevät jopa lääkärit. Muistan, kuinka koulun aloituksen kynnyksellä lääkärit painostivat vanhempiani panemaan minut erityiskouluun liikuntavammani, cp-vamman, takia. Minulla ei ole siis kehitysvammaa, joka vaikuttaa kognitiivisiin toimintoihin.Muistan, kun sain matematiikan kokeesta arvosanan 7. Lääkärit painostivat taas: he sanoivat, että en pärjännyt ”normaalien” kanssa.Yläasteikää lähestyessäni kuulin, että tulen löytämään aikanaan kaltaiseni elämänkumppanin, ja että on ihan ok, että myös meidänlaisemme lisääntyvät. Kuulin myös monelta taholta, että minun tulisi lopettaa käveleminen ja siirtyä pyörätuoliin. ”Niinhän muutkin sinunlaisesi tekevät.”lopulta pyörätuoliin kroonisten kipujeni takia, jotka alkoivat yllättäen. Ajatuksissani tilanne oli kuitenkin väliaikainen. Yritin hakea apua kipuihini, jotka haittasivat koulunkäyntiäni ja untani.Aluksi sain kuulla, että kuvittelen kaiken. Sitten kuulin, että kyse on kasvukivuista. Todettiinpa niinkin, että kivut kuuluvat vammaisen elämään. Lopulta sain ”ihmelääkkeen”, jonka avulla pystyin hillitsemään kipuja niin, että pystyin jälleen kävelemään.Halusin kuitenkin selvittää kipujeni perimmäisen syyn. Ensimmäinen lääkäri, jolle kerroin kivuistani, sanoi, että minulla on liian suuret toiveet. Minun pitäisi vain hyväksyä itseni ja kehoni. Jälleen todettiin, että kipu kuuluu elämääni ja itsehän yritän olla urhea, kun kävelen.Monta lääkärikäyntiä myöhemmin sain tietää, että epänormaali lihasjäykkyyteni on vuosien saatossa vääntänyt luuni. Ilman leikkausta reisiluuni menisi lopulta paikoiltaan.Leikkaukseen liittyen osasin odottaa, että minulle yritetään myydä kaikkea ylimääräistä. Minulle on yritetty myydä henkilökohtaista avustajaa, invakotia – ja mikä oudointa, elämää pyörätuolissa. Kaikkien ponnistelujeni jälkeen. ”No mutta sähän olet vammainen!”opettelen jälleen kävelemään. Leikkaus on poistanut kipuni, ja tulevaisuuteni näyttää mainiolta. Luutkaan eivät voi enää vääntyä uudelleen, ja syön säännöllisesti lihasrelaksantteja. Elämäni tulee näillä näkymin olemaan pitkä ja terve.Vaikka kaikissa ennakkoluuloissa on aina totuuden jyvä, haluan muistuttaa, että todellisuus on täynnä värejä. Me kaikki olemme yksilöitä ja meillä kaikilla on omat toiveemme. Haluaisin, että kohtaisimme toisemme ensisijaisesti ihmisinä.En ole alien, joka pitää eristää yhteiskunnasta omaan vammaiskuplaansa.