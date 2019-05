Mielipide

Perhevapaat ohjaavat vanhempia vapaille peräkkäin, mutta voisiko pientä vauvaa hoitaa enemmän limittäin?

Puoli­tuttujen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ratkaisuksi

Voisiko ratkaisu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Entä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

kanssa kuulumisia vaihtaessa he usein kyselevät, miten on töihinpaluu äitiyslomalta sujunut. Kun jossain kohtaa jutellessa selviää, ettei minulla olekaan töiden jälkeen kiire hakemaan vauvaa hoidosta, seuraa hämmennys.”Siis olette saaneet mummut hoitamaan lasta”, kyselee yksi.”Ai? Oletteko siis palkanneet hoitajan kotiin”, ihmettelee toinen.Tavallaan tämä on outoa. Joskus tuntuu, että ihmisille tulee naapurin kissakin todennäköisemmin mieleen yksivuotiaan kaitsijana kuin lapsen oma isä.Tavallaan tämä on ihan luontevaa. Kaikista vanhempainrahapäivistä isät pitävät noin kaksi prosenttia. Työpaikan kahviautomaatilla ei siis ainakaan tilastojen valossa kannata olettaa, että juttukaverin lapsi olisi kotona isänsä kanssa.tähän epäsuhtaan on ehdotettu perhevapaiden tiukempaa kiintiöimistä vain isille. Se voi toimia. Toisaalta nykyjärjestelmässäkin on isille oma kiintiö: noin kahden kuukauden isyysvapaa. Vain olemattomat viisi prosenttia isistä pitää edes isyysvapaan kokonaan. Ja isyyspäiväraha on sentään sidottu palkkaan ja siksi ihan antelias.olla sittenkin nykyistä suurempi joustavuus?Nykymaailmassa töistä ollaan pois oikein tosissaan. Ja toisaalta myös töissä ollaan sitten täysillä. Voisiko näitä kahta elämää jotenkin miksailla vapaammin?Perhe-etuudet ohjaavat käyttämään niitä vuoron perään, ei limittäin. Kun ensin äiti on tosimielellä kotona, sitä voi olla helppo jatkaa. Jossain kohtaa töihinpaluu voi alkaa vähän jännittääkin. Ja yhtä lailla isää voi jännittää hypätä töistä sivuun pitkäksi aikaa. Alussa otetut roolit vakiintuvat, eikä kotona olevaa välttämättä tulekaan sitten vaihdettua.jos jo aika pienestä vauvasta alkaen lasta voisi hoitaa limittäin? Äiti voisi neljän kuukauden äitiysloman jälkeen alkaa käydä töissä yhtenä tai kahtena päivänä viikossa, ja isä puolestaan tehdä töissä neli- tai kolmipäiväistä viikkoa. Näin molemmat saisivat olla lapsen kanssa tämän eri ikävaiheissa, ja molemmat myös säilyttäisivät otteen työelämästä.Tämä tietysti vaatisi valtavaa joustamista myös työpaikalla ja sijaisjärjestelyissä. Eikä pätkiminen kaikissa ammateissa edes onnistu.On varmasti liikaa vaadittu, että kodin ja työpaikan välillä saisi heilua täysin vapaasti. Mutta ehkä edes hieman vapaampi elämän, etuuksien ja töiden yhdistely voisi tuoda jotain uutta hoitovastuun jakamiseen. Ja ties vaikka auttaisi syntyvyyden nousussakin, kun muutos elämäntavassa ei olisi ihan niin jyrkkä.