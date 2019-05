Mielipide

Avainsanat ovat tieto ja tuki, mutta oman neuvolani synnytysvalmennus oli yhtä tyhjän kanssa

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toivon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sairaaloissa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

aikoina paljon huomiota saanut Minä myös synnyttäjänä -kampanja on erittäin tervetullut keskustelunavaus synnytyskulttuurista Suomessa. Sairaalan tulee tarjota synnyttävälle äidille turvaa. Silti monelle äidille jää epämiellyttäviä kokemuksia tai jopa traumoja sairaalahenkilökunnan toiminnasta.Itse olen surrut kovasti esikoiseni synnytystä, sillä koin imukuppisynnytykseen päättyneessä lääketieteellisten toimenpiteiden sekamelskassa menettäneeni jotakin ainutkertaisesta kokemuksesta.synnytys on hallitsematon tapahtuma, synnyttäjä itse ja tukena olevat henkilöt voivat vaikuttaa siihen monin tavoin. Tieto ja valmistautuminen ovat ratkaisevan tärkeitä. Oman neuvolani synnytysvalmennus oli valitettavasti yhtä tyhjän kanssa. Toista lasta odottaessani hakeuduimmekin puolisoni kanssa yksityiseen synnytysvalmennukseen ja palkkasimme tueksemme kokeneen doulan eli synnytystukihenkilön.Silmäni avautuivat valmennuksessa. Tajusin, että ensisynnyttäjänä päätösvalta kehostani ja synnytyksestäni oli siirtynyt sairaalahenkilökunnalle. Koska en tiennyt vaihtoehtojani, minulla ei käytännössä ollut niitä.Vaikka toinen synnytykseni oli tavallaan jopa raskaampi kuin ensimmäinen, oloni oli sen jälkeen uskomattoman onnellinen ja vahva. Olin pystynyt puolisoni, doulani ja etukäteen valmistellun synnytystoivelistani turvin tekemään päätöksiä, joista yhtäkään ei tarvitsisi katua jälkikäteen., että kulttuurissamme ja yhteiskunnassamme alettaisiin tunnustaa nykyistä paremmin synnytyksen merkitys naiselle. Äiti, joka kokee, että häntä on kuunneltu, kunnioitettu ja tuettu, voi olla tyytyväinen synnytykseensä, vaikka se päättyisi lopulta hätäsektioon. Sen sijaan äiti, jonka tunteet ja toiveet on sivuutettu, voi kokea synnytyksen hirvittävänä, vaikka se esimerkiksi kätilön mielestä etenisi tavanomaisesti.Synnytyskokemus voi vaikuttaa pitkänkin aikaa äidin mielialaan ja sitä kautta myös äidin ja vauvan suhteeseen sekä koko perheeseen. Onkin hyvä muistaa, että vaikka lapsia syntyy maailmaan kaiken aikaa, jokainen synnytys on ainutkertainen synnyttävälle naiselle.Avainsanat hyvään synnytykseen ovat tieto ja tuki, joita ei nähdäkseni tarjoa riittävästi. Kaikilla ei ole varaa hankkia yksityistä valmennusta tai palkata doulaa. Siksi esimerkiksi neuvoloiden synnytysvalmennusta tulisi lisätä ja kehittää sekä saada doulan palkkio Kelan korvauksen piiriin.tulisi nykyistä paremmin tiedostaa, että synnytys ei ole lähtökohtaisesti lääketieteellistä hoitoa ja puuttumista vaativa tilanne, vaan avainasemassa ovat sielläkin tieto ja tuki. Tietenkään lääkkeellistä kivunlievitystä tai muuta lääketieteellistä apua ei pidä pantata, jos synnyttäjä sitä tarvitsee.Synnytys on arvokas ja herkkä tapahtuma, jota läheisten ja hoitohenkilökunnan tulisi kunnioittaa. Tarkoitan tällä läsnäoloa, kuuntelemista sekä tuen ja tiedon antamista etukäteen ja synnytyksen aikana.