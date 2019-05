Mielipide

Entinen nuori ei halua vanheta yksin

Hiljattain

Tampereella

Sosiaaliset

kuuntelin 67-vuotiasta naista, joka hoitaa 91-vuotiaan äitinsä asioita. Äiti asui vanhetessaan pitkään yksin ja tunsi olonsa turvattomaksi. Eikä hän tyttären mukaan liikkunut tarpeeksi.Tytär sai järjestettyä äidille paikan hoivakodissa, mutta liikkumaan äiti ei suostu. 67-vuotias sanoi, ettei hän halua vanheta samalla tavalla kuin äitinsä. Hän ei halua jäädä paikoilleen eikä yksin.Suuret ikäluokat ja heitä nuoremmat eläkeläiset ovat eläneet hyvin erilaisen elämän ja toisenlaisella aikakaudella kuin vanhempansa. Heillä on keski­määrin korkeampi koulutus ja paremmat eläkkeet kuin vanhemmillaan. Ero on suuri varsinkin naisilla.Erilainen elämä näkyy varmasti myös vanhetessa. Jossain vaiheessa toki suuret ikäluokatkin tarvitsevat hoivapalveluja, mutta ovatko palvelutkin silloin muuttuneet toisenlaisiksi?eläköityneet kuusikymppiset ovat perustaneet Entisten nuorten yhteisön teemalla ”Älä vanhene yksin”. Neljässä vuodessa internetin kautta ­luotuun verkostoon on liittynyt jo 400 ihmistä. ”Olemme uuden sukupolven senioreja”, sivustolla sanotaan.Nämä ikäpolvet olivat nuoria 1950- ja 1960-luvuilla, jolloin uudenlainen nuorisokulttuuri syntyi. Nyt he ovat ”entisiä nuoria”, jotka yhä kuuntelevat rockmusiikkia ja vetävät farkut jalkaan.Tampereen entisillä nuorilla on elo­kuvaporukka, keskustelupiiri, lukupiiri, seuraa keikoille, liikuntaseuraa, laulukuoro, retkiä ja pieniä matkoja. Mukavan tekemisen lomassa voi tutustua myös uusiin ihmisiin.suhteet ovat yksi hyvinvoinnin peruspilareista. Yksinäisyys on terveysriski. Varsinkin suurissa kau­pungeissa moni asuu yksin ja voi myös jäädä yksin, jos eläköityessä työyhteisön tilalle ei löydy harrastepiirejä ja ystäväpiiri harvenee iän myötä.Yhteisöllistä asumista on usein tarjottu lääkkeeksi yksinäisyyttä vastaan. Yksittäisiä taloja on toki rakennettu, mutta ilmiö odottaa vielä tulemistaan. Asumisen pitäisi kuitenkin jatkossa huomioida nykyistä paremmin ihmisten muuttuvat elämänvaiheet. Se olisi tärkeää varsinkin suurissa kaupungeissa, joissa asuminen on myös paikoin kohtuuttoman kallista.Ehkäpä toimeliaat suuret ikäluokat tekevät vielä yhden palveluksen – myös meille nuoremmille – ja vaativat yhtei­söllistä asumista todelliseksi vaihto­ehdoksi vanhuuden päiville. Silloin ­kenenkään ei tarvitsisi vanheta yksin, jos ei halua.