Nuorten mielenterveyttä tulisi hoitaa kouluissa

mielen­terveydestä ja syrjäytymisestä käydyssä keskustelussa on painotettu ongelmien ennalta­ehkäisyä. Se on tär­keää, mutta nuorten mielenterveyden häiriöiden hoidon puute perus­terveyden­huollossa, etenkin koulu­terveydenhuollossa ja opiskelu­huollossa, on jäänyt vähälle huomiolle.Mielenterveyden häiriöt ovat nuorilla yleisiä, niitä esiintyy noin joka viidennellä nuorella. Niillä on myös selvä yhteys syrjäytymiseen: noin 60 prosentilla pitkäaikaisesti syrjäytyneistä nuorista on mielenterveyden häiriö ja lääkitys siihen.pääkaupunkiseudulla mielenterveyden häiriöiden hoito on yhä selvemmin ohjautunut erikoissairaanhoitoon. Sen seurauksena erikoissairaanhoito on ruuhkautunut ja hoitoon pääsy on usein viivästynyt.Vuosien 1994 ja 2017 välillä suomalaisten 13–17-vuotiaiden avohoitokäynnit liki kahdeksankertaistuivat väestömäärään suhteutettuna. Helsingin seudulla lähetemäärät erikoissairaanhoitoon ovat kasvaneet rajusti kymmenen viime vuoden aikana: Vantaalla kasvua on ollut 29 prosenttia, Helsingissä 42 prosenttia ja Espoossa peräti 84 prosenttia.Erityisen paljon erikoissairaanhoitoa ovat saaneet 13–17-vuo­tiaat nuoret: vuoden 2017 aikana heistä jopa 8,5 prosenttia sai avohoitoa. On suuri vaara, ettei ruuhkautuva nuorisopsykiatrinen erikoissairaanhoito kykene enää hoitamaan vaikeimmista mielenterveyden häi­riöistä kärsiviä nuoria kunnolla.ja opiskeluhuollon käyttöön pitäisi kehittää uusia menetelmiä, joiden avulla tunnistettaisiin ja hoidettaisiin nuorten yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä nykyistä tehokkaammin. Opiskeluhuoltoa pitäisi vahvistaa palkkaamalla esimerkiksi psy­kiatrisia sairaanhoitajia. Myös koululääkäreiden määrää tulee lisätä.Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukaan kokopäiväisen koululääkärin vastuulla tulisi olla korkeintaan 2 100 oppilasta ja kokopäiväisen opiskeluterveydenhuollon lääkärin vastuulla korkeintaan 3 000 opiskelijaa. Suositus täyttyy vain hieman yli puolessa oppilaitoksista, ja silloinkin yhden lääkärin vastuulla on hoidon tarpeeseen nähden liikaa opiskelijoita.Erityisesti koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa lääkärien ja muun henkilöstön koulutusta pitää lisätä, jotta he osaavat tunnistaa ja hoitaa nuorten mielenterveyden häiriöitä. Kouluissa psykologien ja kuraattorien toimenkuvia pitäisi muuttaa siten, että he pystyisivät ennalta­ehkäisyn ohessa nykyistä paremmin myös hoitamaan lieviä ja keskivaikeita mielenterveyden häiriöitä.Kouluterveydenhuollon ja muun opiskeluhuollon tehtävien määrittelyä olisi muutettava myös lailla. Nykyisin laissa puhutaan ennalta­ehkäisystä, ei sairauksien hoidosta.psykiatriset sairaanhoitajat voisivat hoitaa nuorten tavallisimpia psykiatrisia häiriöitä, kuten masennustiloja, ahdistuneisuushäiriöitä ja adhd:ta tarjoamalla vaikuttavaksi osoitettuja yksilö- ja ryhmämuotoisia hoitoja sekä hyödyntämällä internet-pohjaisia terapioita, jotka sopivat etenkin lievien ja keskivaikeiden häiriöiden hoitoon.Usein mielenterveyden häiriöiden varhainen hoito parantaa häi­riön tai estää sen kehittymisen vaikeammaksi. Suomessa on saatu hyviä kokemuksia kouluissa toteutetuista mielenterveysinterventioista. Esimerkiksi espoolaisissa yläkouluissa oppilashuollon työntekijöille opetetulla interpersoonallisella ohjauksella (IPC) onnistuttiin selvästi lieventämään jopa keskivaikeasta masennuksesta kärsineiden nuorten oireita.mielenterveyspalvelujen kokonaisvaltainen suunnittelu on ollut vaikeaa muun muassa palveluja koskevan tiedon puutteen vuoksi. Kahtiajako ennaltaehkäisyyn ja hoitoon sopii huonosti todellisuuteen. Oireilevia, lievästi masentuneita nuoria voidaan tutkimusten mukaan auttaa tehokkaimmin heille kohdennettujen lyhyiden interventioiden avulla.Nykyisin monet yleisimmistäkin mielenterveyden häiriöistä kärsivät nuoret jäävät vaille tarvitsemaansa hoitoa. Yhä useammat alle 30-vuotiaat jäävät mielenterveysperusteiselle työkyvyttömyyseläkkeelle, ja yleisin syy siihen on masennus. Nuorten lähiympäristöihin pitää levittää helposti saatavaa ja tehokasta apua, jotta tilanne korjaantuu.