Oikaistu 16.5. klo 12: Ylen gallupissa Sdp ja keskusta olivat toisena ja neljäntenä, ei kolmantena ja neljäntenä.

ovat joka kerta loppu­tulokseltaan oman­laisensa. Äskettäin käydyt edus­kuntavaalit olivat kuitenkin lähes­tulkoon historialliset, ainakin niiden perspektiivistä, jotka ovat seuranneet kotimaan politiikkaa 1980-luvun loppupuolelta lähtien.Lähimenneisyys voitaneen ulottaa alkamaan vuoden 1987 vaaleista. Niiden jälkeenkin hallitus tosin vielä muodostettiin silloisen presidentin Mauno Koiviston ”manuaalisessa ohjauksessa”.Vaalit olivat kuitenkin käänne­kohta ainakin kokoomuksen näkökulmasta: kokoomus pääsi ensimmäistä kertaa hallitukseen kymmenien vuosien ulkopoliittisen paitsion jälkeen.Kokoomuksen Harri Holkerille tarjottiin vieläpä pääministerin paikka. Tuolloin oli tosin kulunut jo pitkä aika siitä, kun Holkeri oli ollut kokoomuksen puheenjohtaja.palasi hallituskelpoi­seksi ja on ollut hallituksen vakiopuolue siitä lähtien, siis vuodesta 1987. Yli 30 vuotta.Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Välissä oli neljän vuoden paitsio vuosina 2003–2007, kun maata hallitsi keskustan, Sdp:n ja Rkp:n punamultahallitus. Mutta muuten kokoomus on ollut suurista puolueista useimmin hallituksessa. Nyt näyttää siltä, että oppositio odottaa taas.Historiallisena käänteenä voi pitää myös sitä, että suurimmaksi puo­lueeksi ja mahdolliseksi pääministeripuolueeksi nousi Sdp. Viimeksi niin on käynyt vuonna 1999.puolueen paikan näissä vaaleissa lunasti ennätyksellisen pieni eduskuntaryhmä, vaivaiset 40 edustajaa. Kun Sdp sai vuoden 1995 vaaleissa murskavoiton Esko Ahon (kesk) porvarihallituksen jälkeen, puolue sai 63 edustajaa.Yksi Paavo Lipposen (sd) aikainen ennätys näyttää myös jäävän voimaan: Lipposen viiden puolueen hallitus jatkoi toisenkin kauden samoilla puolueilla. Vihreät tosin lipesivät rintamasta Lipposen kakkoskauden loppuvaiheissa. Nykyään puolueet pyristelevät hallitusvastuusta eroon viimeistään hallituskauden loppuaikoina.Historiallista 20–30 vuoden perspektiivillä on myös se, että vasemmistoliitto ja keskusta näyttävät ainakin toistaiseksi mahtuvan samaan hallitukseen. Sitä ei ole tapahtunut sen jälkeen, kun Skdl kaatui ja tilalle perustettiin uusi puolue, vasemmistoliitto, vuonna 1990. Vasemmisto­liiton edeltäjä Skdl oli entiseen ­aikaan Sdp:n ja keskustan ohella kansanrintamahallitusten kolmas pääpuolue.Omalla tavallaan poikkeuksellinen on näillä näkymin myös oppositio, jonka kaikki puolueet istuvat eduskunnassa oikeassa laidassa. Hallituspuolueiden edustajat istuvat vasemmalla ja keskellä.Ratkaisematta on vielä se, kumpi nousee opposition keulahahmoksi: perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho vai Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok). Vapaavuori oli näkyvästi oppositiossa myös viime hallituskaudella. Mikään ei viittaa siihen, että mahdollisesti syntyvä punamultahallitus olisi sen suopeampi maan pääkaupungin toiveille ja tarpeille.on sekin, että hallituksen toinen pääpuolue keskusta oli vaaleissa vasta neljänneksi suurin puolue. Samoin se, että keskusta on menossa hallitukseen kakkospuolueeksi. Vuodesta 1987 puolue on ollut joko pääministeripuolue tai oppositiossa. Keskustan vaali­menestys oli kehnoin sataan vuoteen, mutta silti sillä riittää haluja hallitukseen.Ennen Rinteen kutsua hallitukseen moni keskustalainen varautui jäämään oppositioon etsimään puolueen syvintä olemusta.Mikäli tarkoitus oli jäädä oppo­sitioon kasvattamaan kannatusta, siitä ei olisi ollut takeita. Ei Sdp:kään saanut kannatuksekseensa sanottavasti oppositiolisää, vaikka hallitus oli epäsuosituin lähes kautta aikain. Syynä on perussuomalaiset.käänteet saattavat jatkua seuraavissa vaaleissa. Ylen viime viikolla julkaiseman kannatuskyselyn mukaan vaalien jälkeisen ajan suosituin puolue on perussuomalaiset, ja kokoomus on kolmantena. Neuvottelujen alla olevan hallituskokoonpanon pääpuolueet ovat Ylen kyselyssä vasta toisena ja neljäntenä.Kun kansa säännönmukaisesti kyllästyy hallitukseen viimeistään sen loppuaikoina, voi oikeisto­puolueille povata reipasta vaali­voittoa neljän vuoden päästä. Sitäkin voi pitää historiallisena.