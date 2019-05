Mielipide

Lobbareiden ja pikapolitiikan sijaan nyt voisi olla jälleen komiteoiden aika

Monimutkaisiin

ongelmiin ei ole helppoja vastauksia. Kestävät ratkaisut edellyttävät huolellista valmistelua. Tähän ei ole Suomessa enää kärsivällisyyttä. Ei malteta sopeuttaa näkökantoja yhteen, jolloin harvojen intressiryhmien näkemykset korostuvat.Hallitusneuvotteluissa on kiinnitetty huomiota siihen, miten lobbarit uivat suoraan politiikan ytimeen. Säätytalon toiminta on kuitenkin vain jäävuoren huippu. Varsinainen ongelma on, että politiikan valmistelu on muuttunut lyhytjänteiseksi. Odotetaan, että poliitikot ratkaisevat ongelmat yhtä nopeasti kuin kansalainen painaa peukku-nappia sosiaalisessa mediassa.Ilmiö ei ole vain kotimainen. Pikapolitiikka (fast policy) on maailmanlaajuinen sosiaalisen median kiihdyttämä ilmiö. Pikapolitiikassa valmistelu ulkoistetaan viestintätoimistoille, lobbareille ja selvityshenkilöille. Puuttuu mekanismi, jolla eri tahojen käsitykset saataisiin sovitettua yhteen. Tutkimuspohjaisen asiantuntijatiedon merkitys vähenee.Hallitukset pyrkivät luomaan myönteisiä mielikuvia lanseeraamalla näyttäviä projekteja. Aikaperspektiivi on korkeintaan yksi hallituskausi. Kehittämisestä tulee tempoilevaa. Yhtenä esimerkkinä on opetusalan mentorointi. Vaikka systemaattista kehitystyötä on tehty pitkään, toiminta on projektien varassa ja uhkaa taas lopahtaa. Toisena esimerkkinä on opetussuunnitelma, jonka arviointia koskevia osioita ollaan uudistamassa.Sote-uudistuksen kohtalo osoittaa, mihin poliittisten intohimojen sokaisema uudistustyö johtaa. ”Maakuntamallin” ja ”valinnanvapauden” koplaaminen upotti soten suohon. Kiireen korostaminen johti ongelmien vähättelyyn ja asiantuntijoiden sivuuttamiseen.Painopistettä tulisi siirtää pitkäjänteiseen valmistelutyöhön. Yksi maamme poliittisen historian onnistuneimmista hankkeista oli peruskoulu-uudistus 1960-luvun lopulla. Se toteutettiin rauhassa näkemyksiä yhteen sovittaen. Kokeilut arvioitiin huolellisesti, ja uudistus toteutettiin asiantuntijoita ja tutkijoita kuulevan perusteellisen komiteatyöskentelyn pohjalta.Ehdotamme, että suomalaiseen politiikkaan palautetaan komitealaitos uudistetussa muodossa. Sen tehtävä on nivoa yhteen virkamiesvalmistelu, poliittinen ohjaus, parlamentaarisuus ja asiantuntija- ja tutkimustieto sekä käytännön kokemukset.Lisäksi voidaan hyödyntää nettipohjaisia joukkoistamismenetelmiä. Näin päästään hallituskausien yli menevään parlamentaariseen valmisteluun, joka pohjautuu tutkittuun tietoon.