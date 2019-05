Mielipide

Opiskelupaikkojen lisäys lievittäisi pulaa osaajista

Noususuhdanteen

Yli 70 prosenttia

Valtio

Nyt

Nuoret

Yli 70 prosenttia uusista ylioppilaista viettää vähintään yhden välivuoden. Koulutuksen ulkopuolelle jäävien ylioppilaiden osuus on ­kasvanut kymmenen viime vuoden aikana selvästi. Lisäksi useat ammatillisen tutkinnon suorittaneet nuoret haluaisivat syventää osaamistaan korkeakoulussa.Valtaosa suomalaisista nuorista siis haluaisi kehittyä uusiksi osaajiksi korkeakoulutuksen avulla, mutta jono korkeakouluihin on kasvanut jo yhden suuren yliopiston suuruiseksi.Välivuotta viettävät nuoret eivät voi olla yritysten kaipaamaa osaavaa työvoimaa. Ja mitä pitempään opinnot viivästyvät, sitä varmemmin käy niin, etteivät yritykset saa nuorista haluamiaan osaajia myöskään tulevaisuudessa.Valmistumisen jälkeisen työuran viivästyminen ei näytä hyvältä myöskään julkisen talouden näkökulmasta, sillä nuorten työpanos ei ole parhaassa käytössä ilman koulutusta.Lisäksi ne nuoret, jotka työskentelevät ennen opintoja tai niiden ­aikana monissa alhaisen tuottavuuden ammateissa, saattavat tietämättään syrjäyttää työelämästä juuri niitä heikossa asemassa olevia ihmisiä, jotka eivät koskaan tule hakeutumaan koulutukseen.Valtio voi korjata osaajapulaa kannustamalla vain vähän koulutusta saaneita ja iäkkäitä työntekijöitä takaisin työelämään. Heistä ei kuitenkaan ole helppoa tehdä yritysten kaipaamia osaajia.Jo työelämässä olevien ihmisten uudelleen kouluttaminen julkisin varoin on nykyisen tutkimustiedon perusteella varsin kannattamatonta toimintaa. Useilta aikuisilta puuttuvat ne oppimisen perusvalmiudet, joita osaamisen päivittämisessä tarvitaan. Aikuiskoulutukseen ei kannata ladata liikaa odotuksia.Uusia osaajia voidaan myös houkutella ulkomailta. Valtioiden välinen kilpailu osaajista on kuitenkin niin kiivasta, että Suomi ei luultavasti menesty kilpailussa huippu­osaajista muita maita paremmin. Osaajien maahanmuutto voi paikata joidenkin alojen osaajapulaa lyhyellä aikavälillä, mutta maahanmuutosta tuskin tulee kaikille aloille ­sopivaa ratkaisua osaaja­pulaan.Osaajapula ei voi olla päättäjille täysi yllätys. Koulutusjärjestelmän sisäänottomäärät päätetään keskitetysti koulutuksen ennakoinnin ja poliittisen harkinnan avulla. Koulutustason lasku ja nykyinen osaajapula ovat seurausta epäonnistuneesta koulutuspolitiikasta, joka on jatkunut jo usean hallituskauden ajan.Nyt katseen tulisi kääntyä tulevaisuuteen. Mikäli tavoitteena on jaettavissa olevan kakun kasvattaminen ja taloudellisen kestävyysvajeen supistaminen, tarvitaan sekä uusia kor­kean tuottavuuden työpaikkoja että näihin tehtäviin sopivia työn­tekijöitä – ihmisiä, jotka eivät tarvitse pysyviä tulonsiirtoja palkan täydennykseksi.Kansantalouden kasvu ei saa tyrehtyä osaajapulaan heti seuraavan nousukauden alussa.Nuoret eivät kouluttaudu yritysten tarvitsemiksi osaajiksi, ellei nuorille ole tarjolla vapaita opiskelupaikkoja. Uusien opiskelijoiden sisään­ottoa täytyy määräajaksi nostaa rajusti, jotta korkeakouluihin hakevien nuorten jono saadaan purettua mahdollisimman nopeasti.Vaatimattomat paikkamäärien lisäykset eivät ole enää uskottavia ratkaisuja. Jonon purkautumisen jälkeen korkeakoulujen paikkoja voidaan osoittaa esimerkiksi ulkomailta tuleville tutkinto-opiskeli­joille.Korkeakoulujen aloituspaikkojen lisääminen vauhdittaisi Suomen ­talouden kehitystä. Lisäksi entistä avoimempi korkeakoulujärjestelmä parantaisi mahdollisuuksien tasa-arvoa ja nuorten aikuisten tulevaisuudenuskoa.