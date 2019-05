Mielipide

Sydänpotilaan tulisi olla tutun lääkärin seurannassa

ja terveydenhuollon uudistus jäi edelliseltä hallitukselta monen vuoden valmistelun jälkeen kesken viime metreillä. Sydänsairauksien kannalta tämä pysähdys on erittäin huono asia. Viime vuonna julkaistun OECD:n terveysraportin mukaan sydän- ja verisuonisairaudet aiheuttavat työikäisillä ja ikääntyneillä valtavan sairaustaakan ja ovat edelleen suurin kuolleisuutta aiheuttava tautiryhmä Euroopassa ja kansainvälisesti.sepelvaltimotautiin ei kuitenkaan anna oikeaa kuvaa koko ongelman luonteesta. Se on paljon karumpi. Sairastavuus on moninkertainen kuolleisuuteen verrattuna.Sepelvaltimotaudin, verenpainetaudin ja rytmihäiriöiden ongelmat kehittyvät vähitellen ja iskevät jo työikäisiin. Väestön vanhentuessa ongelmien määrä vain kasvaa. Potilaat jäävät henkiin, koska esimerkiksi vakavan sepelvaltimotautikohtauksen hoito on tehostunut merkittävästi. Vuoden kuluttua kohtauksesta jopa 95 prosenttia sairaalahoitoon päässeistä sairastuneista on elossa.sydänpotilaiden hoidontarve kasvaa lähetteiden perusteella noin kahdeksan prosenttia joka vuosi. Resurssit lisääntyvät kuitenkin vain kaksi prosenttia vuosittain. Sydän­potilas voi joutua odottamaan jonossa kolme kuukautta ennen kuin hän pääsee tarkempiin tutkimuksiin, ja useita kuukausia ennen vaativia toimenpiteitä, kuten sydänleikkauksia.Toinen ongelma on vaihtuvat lääkärit. Sydänpotilaan pitää saada olla saman tutun lääkärin seurannassa.Hoitopolkuja ei ole kehitetty vuosiin. Digitaalinen terveydenhuolto tai tekoäly on tarpeen, mutta ensin olisi korjattava hoitoon pääsyn ongelmia ja uusittava raskas lähetekäytäntö ottamalla mallia yksityisestä terveydenhuollosta. Potilas pääsisi näin kirjallisen tai sähköisen lähetteen avulla valitsemalleen kardiologille.Myös terveyskeskuksiin tarvitaan erikoislääkäreitä konsultteina ja vastaanottavina lääkäreinä, kuten Osmo Soininvaara on ehdottanut. Asia on haasteellinen.Sairausvakuutuspohjainen terveydenhuoltojärjestelmä olisi mahdollisuus ja sen avulla voitaisiin seurata hoitoon pääsyä ja kehittyneiden tietojärjestelmien avulla myös palvelun laatua.olisi ensin muuttaa terveydenhuoltolain kuudetta lukua niin, että potilaat pääsevät sekä terveyskeskukseen että erikoislääkärin vastaanotolle kuukauden kuluessa ja toimenpiteisiin kolmen kuukauden ­kuluessa.Syöpäpotilailla sovelletaan erillistä muistiota hoitoon pääsystä kuukauden kuluessa.Jonossa ei hoideta ketään, ­eikä jonottaminen paranna ­ketään. Pitkät jonotusajat ei-kiireellisiksi luokiteltuihin toimenpiteisiin saattavat aiheuttaa ­jonokuolleisuutta.