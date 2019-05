Mielipide

Säätiöiden lähdevero vaikeuttaisi merkittävästi tutkijoiden ja taiteilijoiden työtä

vetävän Sdp:n vero-ohjemassa esitettiin institutionaalisten sijoittajien osinko­tulojen verottamista viiden ­prosentin lähdeverolla valtion uutena tulonlähteenä. Ehdotus sisällyttää veron piiriin myös yleishyödylliset yhteisöt kuten säätiöt.Maassamme toimii noin 800 yleishyödyllistä säätiötä, jotka tukevat tutkijoita ja taiteilijoita vuosittain yli 500 miljoonalla eurolla.Uusi viiden prosentin lähdevero aiheuttaisi 28 miljoonan euron loven säätiöiden jakamiin apurahoihin. Summa ­vastaa 1 350 taiteilijan tai tutkijan yhden vuoden apurahaa. Suunnitellun kaltaista yleishyödyllisten säätiöiden lähdeveroa ei ole käytössä missään muualla ­Euroopassa.Esillä olevasta lähdevero­ehdotuksesta olisi yksinkertaista jättää säätiöt ulkopuolelle. Säätiöiden verotuksen kiristäminen olisi outo ja täysin tutkimus- ja kulttuurivastainen päätös. Jos uusi lähdevero toteutuisi koskemaan myös säätiöitä, verottajan pitkä käsi olisi ensi kertaa hamuamassa yleishyödyllisten säätiöiden osinkotuloja, ja kun ennakkopäätös on kerran tehty, jatkossa veroa voisi kevyin perustein entisestään korottaa.Kun valtion tutkimusrahoitus on viime vuosina selvästi ­vähentynyt, uusi, suoraan tutkimusrahoitusta leikkaava vero on toteutuessaan erityisen ­vahingollinen. Haluamme siksi esittää syvän huolemme esityksestä ja kannustaa puolueita löytämään säätiöitä säästävän ratkaisun tässä tärkeässä asiassa. Vaalipuheiden perusteella tämä olisi linjassa hallitus­neuvotteluihin osallistuvien puolueiden tutkimusmyönteisten tavoitteiden kanssa.