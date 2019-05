Mielipide

alussa kävin tulevaisuu­dessa. Sellainen olo on aina Piilaaksossa: se on laboratorio, jossa voi kurkistaa, mihin suuntaan maailma on menossa.Facebook, Google, Snap, Emblematic. Viesti oli selvä: tekstin ylivoiman aikakausi on loppumassa. Tilalle ovat tulleet kuvat ja ääni. Yliopisto-opiskelijatkaan eivät kuulemma enää jaksa sulattaa kymmensivuisia tekstejä, vaan haluavat luennot videoina, podcasteina tai Snapchat-pätkinä. Alexa on uusi perheenjäsen, jolta saa tarvittavat tiedot puheena.Muutoksen korostaminen palvelee toki Piilaakson etuja, mutta myös tutkijat ovat puhuneet jo kauan ”tekstinjälkeisestä ajasta” tai ”toisesta suullisen perinteen aikakaudesta”. Se päättää Gutenbergin painetun sanan ajan, joka alkoi 500 vuotta sitten. Elämme nyt sen loppua.on tosi ahdistava ilmaisumuoto”, tiivisti futuristi Sari Stenfors San Franciscossa. ”Ei lukeminen minnekään katoa, mutta siitä tulee eksklusiivinen harrastus, vähän niin kuin maalaaminen nyt.” Eli kirja, joka on ollut sivistyksen symboli, on perääntymässä sinne, mistä se lähti: oppineiden munkkien kammioihin, nykyistä pienemmän piirin statussymboliksi.Huh. Tästä herää miljoona kysymystä. Millainen on tekstinjälkeinen tulevaisuus? Milloin se koittaa Suomessa?Kännykkä värähtää, ja 11-vuotiaalta pojaltani tulee viesti. Se on äänipätkä. Enää hän ei kirjoita edes LOL.Siirtymä tekstinjälkeiseen aikaan ei ole jos vaan kun, sanoo nykykulttuurin tutkimuksen professori Raine Koskimaa Jyväskylän yliopistosta. ”Se on jo tapahtumassa.”Jälkigutenbergilaisen ajan sivistyneistö ei ole enää laajasti lukenut, vaan käyttää sujuvasti eri medioita sekaisin, Koskimaa sanoo. ”Pelitutkijana tekisi mieli sanoa, että kirjasivistyksen seuraava muoto on pelisivistys. Tulevaisuuden sivistykseen kuuluu laaja-alainen eri pelityyppien tuntemus.”sitten tulevaisuus on jakautuneempi. Yhdysvalloissa lukeminen vähentyy, koska entistä harvemmat ihmiset lukevat ollenkaan. Ja rikkaat lukevat eniten.Tiede perustuu kuitenkin vielä kauan tekstiin, sanoo Stenfors. Siksi esimerkiksi luentojen muuttaminen video- tai äänimuotoon on demokratiateko. Jos tiede etääntyy tavallisista ihmisistä, huttua on vielä paljon helpompi levittää kuin nyt.