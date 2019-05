Mielipide

Omalääkäri sopisi sote-palvelujen ytimeen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Hyvin

Omalääkärin

Työterveyshuolto

nykyiset ongelmat johtuvat pitkälti siitä, että erikoissairaanhoitoa ja työterveyshuoltoa on kehitetty viime vuosikymmeninä paljon määrätietoisemmin kuin peruspalveluita. Ja kun peruspalveluita on laiminlyöty, sote-palvelujen kokonaisuus ei nyt toimi.Hyvin toimivaa kokonaisuutta ei synnykään kuntien ja kuntayhtymien itsenäisten päätösten seurauksena. Toimintaa on ohjattava valtakunnallisesti riippumatta siitä, toteutetaanko sosiaali- ja terveyspalvelut esimerkiksi maakuntiin tai sote-kuntiin perustuvalla mallilla.toimivan sosiaali- ja terveydenhuollon perustaksi pitäisi luoda omalääkärijärjestelmä. Siinä jokainen kansalainen saisi valita itselleen omalääkärin. Omalääkäri työskentelisi yhteistyössä terveydenhoitajan ja sosiaalityöntekijän kanssa.Kansainvälisten tutkimusten ja kokemusten perusteella tiedetään, että omalääkärin vastuulla voisi olla noin 1 500 potilasta. Peruspalvelujen voimavaroja pitäisi kasvattaa vähitellen niin, että tämä tavoite saavutettaisiin.Tällaisesta potilasmäärästä vastaava omalääkäri voisi saada hieman parempaa palkkaa kuin sairaalassa työskentelevä erikoislääkäri. Kokenut, taitava ja potilaiden arvostama omalääkäri voisi ottaa vastuulleen hieman enemmänkin potilaita ja ansaita enemmän. Potilaiden tyytyväisyys vaikuttaisi palkkaukseen, ja vaikeahoitoisuutta kompensoitaisiin kertoimien avulla.Kerran tehtyyn omalääkärin valintaan ei tarvitsisi tyytyä, vaan lääkäriä voisi halutessaan vaihtaa.palveluiden pitäisi olla potilaille maksuttomia, kuten Euroopassa yleensäkin. Maksuttomuus pitää hoitoon hakeutumisen kynnyksen matalana.Omalääkärin hoito olisi kokonaisvaltaista: siihen kuuluisi vastaanotto- ja kotikäyntejä, puheluita, nettipalveluja, laboratorio- ja kuvantamispalveluja, terveydenhoitajan palveluja ja niin edelleen. Hoitoprosessi ei sisältäisi mitään yksittäistä laskutettavaa erää. Samalla periaatteella toimii työterveyshuolto.Omalääkärin työ olisi järjestettävä niin, että hän voi ottaa äkillisesti sairastuneet vastaan työaikanaan samana päivänä ja kiireettömät potilaat kolmen päivän kuluessa. Lääkärin työajan loputtua päivystyksessä käyneistä potilaista omalääkäri saisi tiedon heti seuraavana aamuna. Potilas siirtyisi jatkohoitoon omalääkärille, ellei erikoissairaanhoitoa ole tarpeen jatkaa.Tällainen järjestely helpottaisi päivystykseen kohdistuvaa kuormitusta ja hillitsisi kustannusten kasvua. Omalääkäri konsultoisi tarvittaessa potilaan hoidosta erikoissairaanhoidon asiantuntijoita.Omalääkäreillä tulisi olla mahdollisuus pyytää sosiaalityöntekijää hoitamaan potilaan ongelmia. Myös työterveyshuollossa työskentelevällä lääkärillä pitäisi olla sama oikeus.Jos potilas tarvitsisi tuettuja tai tehostettuja asumispalveluja, potilaan sairaanhoito säilyisi omalääkärillä. Kotisairaanhoidon palveluista omalääkärin ja sairaanhoitajan työpari huolehtisi yhdessä muun henkilöstön kanssa. Tämä parantaisi erityisesti vanhustenhoidon laatua.olisi vaihtoehto omalääkärille, jos työnantaja haluaa sen kustantaa. Työnantajalla olisi edelleen velvollisuus huolehtia työstä aiheutuvien sairauksien ehkäisystä.Työterveyshuollon tason pitäisi vastata omalääkäripalveluita, eivätkä työterveyshuollon piiriin kuuluvat olisi omalääkäreiden listoilla. Työterveyslääkärit voisivat kuitenkin käyttää julkisen sektorin laboratorio- ja kuvantamispalveluja.Työterveyshuolto voisi vastata oletettavasti noin puolentoista miljoonan suomalaisen lääkäripalveluista. Jotta perusterveydenhuolto pystyisi omalääkärijärjestelmän avulla tarjoamaan asianmukaista hoitoa muille suomalaisille, tarvittaisiin noin tuhat uutta lääkärin virkaa ja saman verran terveydenhoitajia. Tavoitteeseen voitaisiin päästä 5–7 vuodessa, jos erikoissairaanhoitoon perustettaisiin vain kaikkein välttämättömimmät uudet virat.Kansainväliset esimerkit ja tutkimukset osoittavat, että toimiva omalääkärijärjestelmä hillitsee sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten nousua erityisesti väestön vanhetessa. Myös lääkärit ovat tyytyväisiä työhönsä.Ennen kaikkea toimiva omalääkärijärjestelmä parantaisi kuitenkin potilaiden hoitoa ja tyytyväisyyttä.