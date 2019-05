Mielipide

Sotaorvot ovat jääneet vaille taloudellista tukea

Kaatuneet

Sotaorvot

Vuonna

Sotaorpojen

antoivat veriuhrin, oman henkensä isänmaan puolesta. Siksi kaatuneet ja heidän sijassaan sotaorvot ansaitsevat ainakin saman hyvityksen menetyksistään kuin sotaveteraanit.Sotaorvot ovat saaneet sotaorpotunnuksen. Tunnustus on nimellinen, eikä se oikeuta ­monien sotaorpojen kipeästi tarvitsemiin kuntoutuksiin ja muuhun tukeen.ovat jääneet paitsi isiensä henkistä tukea myös ­taloudellista tukea. Kaatuneiden lapset eivät saaneet nauttia veteraanien lapsilleen kerryttämästä perinnöstä. Perintökaari suojelee lasten perintöosuutta niin sanotun lakiosan verran.Kuntoutus ja taloudellinen apu kuuluvat myös sotaorvoille. Tämän yhteiskunta on velkaa, koska yhteiskunta ei ole huolehtinut sotaorpojen tasavertaisesta kohtelusta. Valtion tulisi korvata sotaorvoille tuo menetys. Sotaorporaha maksettiin sotaorvon holhoojalle, kunnes sotaorpo täytti 16 vuotta. Sotaorpo itse ei saanut sota­orporahaa.Helsingin lastensuojeluvirasto lähetti täysorpoja maalle, maalaistaloihin. Maalaistalot ottivat sotaorpoja työvoimaksi, koska saivat orvosta myös ruokarahaa.1944 Aseveljien liitto perusti Sankarivainajien muistosäätiön. Tämän Kaatuneiden muistosäätiön nimellä nykyisin toimivan säätiön yhtenä keskeisenä tehtävänä oli aineellisen ja henkisen tuen jakaminen kaatuneiden omaisille.Vuonna 1967 säätiön sota­veteraaneista koostuva hallitus muutti säätiön sääntöjä siten, että säätiön eduista pääsivät osallisiksi kaatuneiden omaisten ohella myös sotaveteraanit ja heidän omaisensa. 1970-luvun alussa säätiö rajasi stipendien myöntämiskriteerejä vain korkeakouluopiskelijoihin, joten stipendit annettiin veteraanien lapsille. Säätiön alku­peräistä tarkoitusta ei kukaan näytä kyseenalaistaneen.Säätiö muutti myös Aseveljien laatimaa viimeistä tahtoa. Alkuperäinen oli laadittu siten, että jos säätiö lopettaa toimintansa, sen varat jaetaan kaatuneiden omaisille. Kuitenkin säätiö muutti ehtoa siten, että säätiön lopettaessa toimintansa kaikki säätiön varat annetaan Suomen Punaiselle Ristille.Nykyisin Kaatuneiden muistosäätiö ilmoittaa lahjoittavansa vuosittain varat Suomen sota­veteraaniliitolle ja pienen osan Kaatuneiden omaisten liitolle. Sotaorvot eivät saa mitään Kaatuneiden muistosäätiöstä sen paremmin kuin Kaatuneiden omaisten liitostakaan.syrjinnästä on esimerkkejä (2016, 2018). Kun sotaorvoille anottiin maksuttomia uintikertoja Helsingin kaupungin uimaloihin ja maksuttomia matkoja Helsingin seudun liikennevälineisiin, molemmat anomukset hylättiin.Tänään vietetään jälleen kaatuneiden muistopäivää. Tasavallan presidentti ja muut ­silmää tekevät laskevat seppeleen Hietaniemen hautausmaalla. Muistaminen on kaunis ­tapa, mutta se ei auta kaatuneiden lapsia, sotaorpoja, jotka ovat rauhan ajan kärsinein ryhmä.