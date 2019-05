Mielipide

Liian innokas nurmikonleikkuu vie kukat ja pölyttäjät kaupungeista

on vaihtumassa kesäksi ja kaupunkien viheralueita kunnostetaan. Kukkaistutukset tuovat kauneutta julkisille paikoille. Kukkivat kasvit tarvitsevat pölyttäjiä tuottaakseen siemeniä ja satoa. Hyönteiset imevät kukista mettä ravinnokseen suorittaen samalla pölytyksen.Maapallomme ravintokasveista yli kolmasosa on riippuvaisia pölyttäjistä. Suurin osa marjoista ja hedelmistä sekä jotkin öljykasvit ovat mehiläispölytteisiä. Luonnonvaraisista kukkakasveista lähes 90 prosenttia on jossain määrin riippuvaisia hyönteispölytyksestä.Kaupungeissa ja taajamissa hoidetuilla viheralueilla kukkivia kasveja näkee lähinnä kukkapenkeissä ja erilaisissa istutuksissa, kun taas hoitamattomilla alueilla, tienvarsilla ja -penkereillä sekä pihoillakin kukoistavat monet luonnonkasvit.Ymmärrän, että on sellaisia viheralueita, jotka on pidettävä sliipatun hienoina säännöllisin leikkauksin. Tällaisia alueita on kuitenkin varsin vähän.Kaupunkien viherosastot ja yksityiset huoltoyhtiöt ovat monesti liian innokkaita ajamaan nurmialueet lyhyiksi, jolloin niillä mahdolli­sesti kasvavat kasvit, esimerkiksi valkoapila ja tädykkeet, eivät ehdi kasvaa kukkimisvaiheeseen asti tai kukinta-aika jää hyvin lyhyeksi. Tällaisilla alueilla ei näy lentäviä hyönteisiä ravinnon haussa.Uskon, että monia ihmisiä kukkivat nurmikot ja niiden yllä lentelevät mehiläiset, kimalaiset ja perhoset ilahduttavat enemmän kuin lyhyeksi leikattu ruoho, joka myös vähäsateisina ja lämpiminä kesinä on altis kuivumiselle. Teiden pientareiden kukat ovat tuskin nekään vaarana liikenneturvallisuudelle.Uskon myös, että kaupunkien viherosastoilla ja yksityisillä huoltoyhtiöillä on tarjota kesätyöntekijöilleen muutakin työtä kuin ruohonleikkureilla ajelua. Pientareiden ja tienvarsien leinikit, kissankellot, päivänkakkarat, nätkelmät, virnat ja monet muut kukkivat kasvit tarjoavat silmälle iloa ja ovat osa luonnon monimuotoisuutta ja samalla ihmisten hyvinvointia.Elän toiveessa, että kun tulevina kesinä katson taloyhtiömme nurmialueita, näen siellä täällä matalia kukkivia kasveja – valkoapiloita, lemmikkejä ja muita – ja niiden ympärillä kisailevia pieniä sinisiä perhosia. Ilahdun, tunnen lapsuudesta tutun luonnon kaipuun olevan läsnä – lapsuuteni sinisiivet ovat palanneet!