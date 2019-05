Mielipide

Onko kaikki sittenkään läpikotaisin poliittista?

Kylmän sodan

Oikeisto–vasemmisto-akselia

Esimerkiksi

Vastaavanlaisia

Kokemus yhteiskunnan politisoitumisesta voi olla hyvin henkilökohtainen. On kiinnostavaa huomata, kuinka erilaisia tulkintoja esimerkiksi 1960–1970-luvuilla eläneillä aikalaisilla on tuon kauden yhteiskunnallisesta ilmapiiristä.Osalle päällim­mäinen muistijälki on ahdistava. Siihen liittyy muistoja sekä ummehtuneisuudesta että riitaisuudesta. Työpaikoilla saatettiin jopa istua omissa lounaspöydissä puoluekirjan mukaan.Toiset ihmiset puolestaan muistelevat samoja aikoja dynaamisina ja inspiroivina vuosikymmeninä. Poliittisuus tuotti heille tunteen mahdollisuudesta vaikuttaa tärkeiksi kokemiinsa asioihin.Politiikkaa tehtiin kouluissa, ­yliopistoissa ja työpaikoilla. Laidat löytyivät pääasiallisesti oikeisto–vasemmisto-janan kummastakin päästä. Henkilökohtainen saattoi olla poliittista, mutta vaikuttaminen tapahtui puolueiden sekä järjestökentän kautta.päättymiseen mennessä politiikka tai poliittisuus ei ollut enää muodissa. Puolueiden eroja oli vaikea hahmottaa.Jopa yhteiskuntatieteitäkin lukenut 1990-luvun nuori saattoi edetä maisteriksi asti ilman, että kukaan olisi koskaan kysynyt poliittista kantaa mihinkään. Epäpoliittisuus loi toiveikasta illuusiota vastakkainasettelun ajan ja jopa historian loppumisesta.Huolettomuus oli rentouttavaa, mutta se laiskisti perinteisiä puo­lueita ja yhteiskunnallista keskustelua ylipäätään. Nuoret kokivat politiikan tylsäksi.Tällä kaikella on ollut ylisuku­polvinen vaikutus. Kuusikymmentäluvulta alkaen politiikassa mukana olleet vetivät monista vallan naruista tälle vuosikymmenelle asti.Epäpoliittisempi ajanjakso saattoi kuitenkin olla säännön sijasta poikkeus.Kun politisoitumisen aika koitti tämän vuosikymmenen alussa, se ei tapahtunut valtionhoitajapuolueiden oma-aloitteisen uudistumisen kautta. Vasta populismin aallot haastoivat perinteiset toimijat. ­Sosiaalinen media puolestaan sirpaloi politiikan pintatason.leikkaa tänään pystysuora ulottuvuus, joka jakautuu napoihin liberaalin ja konservatiivisen arvomaailman välillä.Jos tuleva hallitus on pohjaltaan se, mistä Säätytalolla nyt neuvotellaan, Suomen voi sanoa siirtyvän yhä vakaammin blokkipolitiikan suuntaan. Trendi näkyi jo edellisen hallituksen kokoonpanossa.Silti julkisuudessa korostuu erityisesti identiteetteihin nojaava politiikka. Sen silmiinpistävä oire on, että monista arkisista asioista on tullut uudella tavalla poliittisesti jakavia.Retoriikan kohteena ovat erityisesti ihmisten henkilökohtaiset valinnat, jotka otetaan kokonaisvaltaisena osoituksena ”punavihreydestä” tai ”oikeistokonservatiivisuudesta”. Keskusteluissa leiriydytään kuin 50 vuotta sitten, tosin yhteenotot käydään nyt pääosin sosiaalisessa mediassa.autoilua ja polkupyöräilyä käytetään tylpässä poliittisessa puheessa toistensa vastakohtina, vaikka suuri osa suomalaisista käyttää molempia kulkuvälineitä.Ruokaan liittyvillä valinnoilla voi olla joillekin ihmisille yhteiskunnallinen peruste, mutta harvempi suomalainen tekee liha- tai kasvisruokavalinnoistaan isompaa poliittista numeroa.Ilmastonmuutosasiat politisoituivat odotetusti eduskuntavaali­kampanjoinnin aikana. Nyt asiallistakin keskustelua kuulee leimattavan ”ilmastohössötykseksi”.Niin ikään näkyvissä on merkkejä siitä, että jopa arkisten tasa-arvo­asioiden edistäminen voidaan saada näyttämään poliittisväritteiseltä. Suomen kaltaisessa hyvinvointi­valtiossa olisi melkoista takapakkia, jos tasa-arvopuhe rajautuisi jollekin poliittiselle suuntaukselle.esimerkkejä on riittämiin. Arjen kärjekäs politisoiminen karsinoi tarpeettomasti yhteiskuntaa. Se edistää niiden harvojen kellokkaiden asiaa, joiden astinlautana on vastakkainasettelu eikä asioiden edistäminen.Politisoituneessa ilmapiirissä on silti myös hyviä puolia. Se voi saada kansalaiset – erityisesti nuoret – kiinnostumaan yhteiskunnallisista asioista ja osallistumaan päätöksentekoon.Yksi mahdollisuus siihen on jälleen vaalipäivänä ensi sunnuntaina.