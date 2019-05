Mielipide

Suomenlahti on merihistoriallisesti arvokas

edustalla on ainutlaatuinen merialue, Suomenlahti, joka olisi syytä nostaa monitieteisen merihistoriallisen tutkimuksen ja samalla kansainvälisen huomion kohteeksi. Tämä on juuri nyt tarpeellista, koska merialueen logistisiin mahdollisuuksiin kohdistuu aina Kiinaan asti ulottuva kansainvälinen kiinnostus. Tässä olisi uuden hallituksen paikka tehdä kansainvälinen tiedeavaus ja antaa näyttö tutkimusmyönteisyydestään.yhdistää Euroopan Baltian kautta Kaukoitään. Suomenlahden kautta kulkeneella laivanrakennustarpeiden viennillä oli uudella ajalla (1500–1800) globaaleja vaikutuksia. Ilman sahatavaraa, tervaa tai hamppua ei suuria armadoja olisi rakennettu. Suomenlahden sodat ja kauppasaarrot vaikuttivat maailmanhistoriaan.Suomenlahti kartoitettiin jo ennen muuta maata 1580-luvulla. Tämän tekivät hollantilaiset, koska vain sillä osalla Suomea oli heille merkitystä.Tämä kiinnostus jatkuu. Helsingin yliopistossa oli vuonna 2018 tutkimushanke, joka tutki hylyistä löydettyä salaperäistä niin sanottua juhtinahkaa. Aloite sen tutkimiseksi tuli Hollannin Texelistä, josta oli löytynyt samaa nahkaa. Sama kiinnostus on kohdistunut eräisiin merkittäviin hylkyihin, kuten vuonna 1715 Porvoon edustalla uponneeseen, ainutlaatuisesti säilyneeseen sotalaiva Huis te Warmeloon.kytkeytyy merihistorian ja hylkyjensä väli­tyksellä Euroopan kaupun­keihin. Pietari, Danzig, Lyypekki, Amsterdam, Lontoo, Hull, Leith, Bordeaux, Cadiz ja Genova – kaikki tärkeitä historiallisia kauppakaupunkeja Helsingillekin. Suomenlahdella liikkui bulkin ohella satoja erilaisia tuotteita. Osa niistä on edelleen merenpohjassa.on käytettävissä poikkeuksellisen systemaattiset merionnettomuuksia valaisevat lähdesarjat. Unohtaa ei voi myöskään uniikkia Norden­skiöldin merihistoriallista karttakokoelmaa Kansalliskirjastossa.Merihistoriallinen lähdeaineisto osoittaa, että jo 1700-luvun kaksoiskaupunki Helsinki-Viaporissa etsittiin innovaatioita, kierrätys oli arkipäivää ja kaupankäynti oli luonteeltaan eräänlaista verkkokauppaa. Voidaan myös kysyä, mitä laivojen lähtö- ja saapumisajat kaupunkeihin kertovat satamien jää­tilanteesta ja ilmastonvaihtelusta, lokikirjat tai vakuutusasiakirjat myrskyistä ja tuulista tai 1500-luvun tilikirjat kalastuksesta ja kalalajien sekä hyljekannan ja merilinnuston levinneisyydestä.hylyt ovat huonokuntoisinakin aarrelaivoja verrattuna muiden merialueiden hylkyihin, joiden puuosat ovat laivamadon vuoksi kadonneet. Suomenlahden hylystö on monikansallinen, minkä takia hylkyjen tutkimus on jo lähtökohdiltaan kansainvälistä.Hylkytutkimuksessa tarvitaan historian ja meriarkeo­logian yhteistyötä, jota täydentää uusi tekniikka kuten 3d-mallinnus. Keskustakirjasto Oodi voisi olla Kotkan merikeskus Vellamon ja Turun Forum Marinumin keskellä olevan tyhjiön täyttävä tapahtumapaikka.