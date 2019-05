Mielipide

Jatkuvan suunnittelun sijaan sote on toteutettava

ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen kuntapohjaisesti on uskottavin, nopein ja hallittavin tie palveluiden uudistamiseksi. Nopein tapa uudistaa palveluja on evoluutio, ei revoluutio.Itsehallintoalueisiin perustuvat mallit eivät ratko lähivuosien ongelmia, ja lainsäädännön valmisteluun ja toimeenpanoon menisi jälleen paljon aikaa. On myös aito riski, että jättiuudistukset kaatuvat toinen toisensa jälkeen joko poliittisiin tai lainsäädännöllisiin haasteisiin.Kuntapohjaisen mallin olennainen etu on, että se tuo tuloksia nopeasti. Palveluiden uudistustyö voidaan käynnistää heti. Vanhoja virheitä ei pidä toistaa.Kuuden suurimman kaupungin esittämä kuntapohjainen malli voidaan toteuttaa vaiheittain, eikä se sulje muita kehityssuuntia pois. Käytännössä kunnat muodostaisivat vapaaehtoisuuteen perustuen vahvempia kokonaisuuksia tulevaisuuden sote-palveluiden rakentamiseksi. Kuntia ohjaavaa lainsäädäntöä voidaan valmistella samaan aikaan parlamentaarisesti, joka ohjaa pitkäjänteiseen toiminnan jatkuvaan uudistamiseen sekä palveluiden laadun ja saatavuuden kehittämiseen.Kuntapohjainen eteneminen mahdollistaa alueellisten erityispiirteiden huomioon ottamisen sekä järjestämis- ja tuotantorakenteiden uudistamisen jo hallituskauden aikana. Mallin keskiössä ovat tällöin asiakkaat ja palvelut, ei hallinto.Suomen menestys rakentuu jatkossakin kuntien laajan toimivallan varaan. Edessämme on entistä visaisempia ongelmia, jotka edellyttävät entistä kokonaisvaltaisempia ratkaisumalleja. Segregaation torjunta tai toimiva maahanmuuttajien kotouttaminen ei onnistu ilman so­siaalipolitiikan, koulutuspolitiikan, elinkeinopolitiikan, kaavoituksen tai asumisen ratkaisujen saumatonta yhteistyötä.Kaupungit ja kunnat ovat ­sitoutuneita ja motivoituneita uudistamaan sosiaali- ja terveyspalvelut kahden seuraavan vuoden aikana. Kaupungit ovat jo osoittaneet valmiutensa järjestämis- ja tuotantotehtävien ­kokoamiseen sekä vastuun­kantoon koko alueensa sote­palveluista yhteistyössä koko kuntakentän kanssa.