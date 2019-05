Mielipide

Kaksoistutkinnot ovat kullanarvoisia, mutta silti niiden suorittamista on hankaloitettu kohtuuttomasti

yliopistojen pääsykokeisiin on ollut kuumimmillaan. Vuodesta 2016 lähtien osa yhteishaun opiskelijapaikoista on lain mukaan varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville. Lääketieteellisissä tiedekunnissa kiintiö hakijoille ilman aiempaa korkeakoulututkintoa tai opinto-oikeutta toiseen tutkintoon on ollut 65 prosenttia.Tie toisista tiedekunnista lääketieteen pariin on näin hankaloitunut. Myös tiedekunnan sisäinen yleis- ja hammaslääkärin kaksoistutkintoon tähtäävä erillisvalinta on Helsingissä toistaiseksi loppunut.Samaan aikaan niin kauppatieteen, oikeustieteen kuin insinööritieteidenkin aloilla on toimiva maisterivalintajärjestely hakijoille, joilla on jo toinen tutkinto. Näillä aloilla on ymmärretty poikkitieteellisen ja laadukkaan korkeakoulutasoisen osaamisen korvaamaton arvo.Lukiessamme Apotti-järjestelmän sopimusneuvotteluista tai vaikkapa kasvojen ja purenta­elimen alueen laajoista korjausleikkauksista ei ole vaikea ymmärtää kattavan koulutuspohjan etuja.Kaksoistutkinnot – yhdistäen oikeustieteen tai kauppatieteiden alan lääkärin tai hammaslääkärin tutkintoon – ovat kullan­arvoisia sote-tilanteen ratkomisessa sekä käytännön toteuttamisessa.Perustutkintotasoinen osaaminen insinööri- tai tilastotieteissä lääketieteen ohella poistaa yhteisen ymmärryksen esteitä kehitettäessä hoito- ja diagnoosimenetelmiä sekä laitteistoja. Pedagoginen perustutkinto kliinisen lääketieteen opettajalla ei voi olla haitaksi. Tällä hetkellä tuokin tutkinto hankaloittaa pääsyä lääketieteen polulle.Jokainen lääkäri tai erikois­lääkäri ei tarvitse kaksoistutkintoa, mutta jäävuoren huipulle tulee taata tarvekohtainen mahdollisuus kouluttautua asian­mukaisella vakavuudella, jotta Suomessa voidaan jatkossakin nauttia laadukkaasta terveydenhuollosta ja kehittää sen johtamista.Kattava kahden tai useamman perustutkinnon pohjalle rakennettava koulutus vaatii opiskelijalta poikkeuksellista panostusta, pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista. On kohtuutonta, jos tätä työtä hankaloitetaan tarkoituksellisesti.