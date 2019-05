Mielipide

Voimme saada kaksi ”vuoden urheilijaa”, mutta lopputuloksena onkin yksi henkilö

Urheilu­toimitta­jain liitto

Kirjoittaja on Urheilutoimittajain liiton jäsen.

yllätti ylimääräisellä kokous­kutsulla. Syynä on Vuoden urheilija -äänestys, jonka Urheilugaala haluaisi avata ainakin jossain määrin myös yleisölle.Yli 70 vuoden ajan Vuoden urheilija, joka on Urheilutoimittajain liiton rekisteröimä tavaramerkki, on valittu liiton jäsenten äänestyksellä.Miksi muutosta halutaan? Valinnan takana on suhteellisen pieni porukka, jonka jäsenistöstäkin vain alle puolet – runsaasti alle tuhat – osallistuu äänestykseen. Viihdegaalan huippuhetkenä on tämän pääosin keski-ikäisistä miehistä (kuten tämän tekstin kirjoittaja) ja hiukan iäkkäämmistä koostuvan joukon tekemä valinta.Lisäksi valinnat ovat, jos kauniisti sanoo, ”perinteisiä”.Iivo Niskanen on nyt voittanut kahdesti peräkkäin. Piristävä poikkeus oli vuonna 2016, kun maailman paras kelaaja Leo-Pekka Tähti valittiin. Sitten saakin mennä vuoteen 2001, että valinta on osunut johonkin muuhun kuin äänestyksessä korostuneisiin MM- ja olympiamenestyksiin. Tuolloin jalkapalloilija Sami Hyypiä valikoitui Vuoden urheilijaksi.Suomen suosituin laji on joukosta kokonaan pois: ei Jari Kurria, ei Teemu Selännettä, ei MM-kultaa voittaneita Leijonia.Mistä tämä kertoo? Tuskin ainakaan siitä, että urheilutoimittajat eivät pitäisi jääkiekkoa urheiluna. Mutta keihäänheiton EM-kultaa on pidetty parempana; viidennen kerran Stanley Cupin voittoa juhlinut Kurri hävisi vuonna 1990 äänestyksessä Päivi Alafrantille.Urheilutoimittajain liitto päättää? Urheilugaala on liitolle suuri tulonlähde, mutta äänestyksen avaaminen olisi iso yllätys. Siinä on niin suuri perinne takana.Liitto voi yrittää myös tehdä sopimuksen jonkin muun tv-toimijan kanssa ja olla perustamassa kilpailevaa gaalaa. Siinä on kylläkin vaarana käydä ”tangomarkkinat”, jos vain marginaalisen yleisön keräävä tv-yhtiö kiinnostuu.Lopputulos voi olla lopulta tämä: Urheilugaalassa valitaan jollain toisella nimikkeellä vuoden paras urheilija ja jossain toisessa tilaisuudessa Vuoden urheilija. Hauskinta tässä on se, että molemmissa äänestyksissä valinta kohdistuu tulevaan formula ykkösten maailmanmestariin Valtteri Bottakseen.