Mielipide

Omistusasumisesta voidaan tehdä kohtuuhintaista

Kohtuuhintaisista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilanne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kohtuuhintaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusi

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

uusista omistusasunnoista on pulaa, koska niitä ei enää valmisteta. Esimerkiksi vuonna 1975 pelkästään aravaomakotitalojen lainoitus oli suurempi kuin koko Ara-asuntotuotanto vuonna 2018. Edullisia omistusaravalainoitettuja rivi- ja kerrostaloasuntoja tuotettiin vuonna 1975 jopa enemmän kuin aravaomakoteja. Lisäksi tavallisia aravavuokra-asuntoja tuotettiin seitsemän kertaa nykyistä enemmän.Niukoista resursseista huolimatta pieni- ja keskituloisten asemaa parantaneeseen asuntopolitiikkaan oli varaa.muuttui 1990-luvulla. Ajateltiin, ettei valtion tukea tarvita, koska edullista rahaa saa riittävästi pankista. Aktiivinen asuntopolitiikka hiipui. Tilalle tulivat markkinaehtoiset toimijat, laaja kovan rahan asuntotuotanto ja vuokra-asuntosijoitustoiminta.Politiikan seurauksia saamme nyt tarkastella. Tuotantomäärät ovat kyllä kasvaneet, hinnat vielä enemmän. Vuokrat ovat nousseet jyrkästi, samoin valtion asumistukimenot. Asuinolot ovat heikentyneet, ja asumisen ahtaus ja eriarvoisuus ovat lisääntyneet.Rahoitusolojen vapautuessa unohtui aravalainoituksen toinen peruselementti, kohtuuhintaisuus. Nyt asuntotuotannon RS-rahoitus perustuu 30–40 prosentin myyntihintaan, jonka asukas tuo, sekä 60–70 prosentin yhtiölainaosuuteen.Hinnat määräytyvät markkinoilla. Kaupungistumisen ja matalan korkotason seurauksena hinnat ovat kohonneet jo aivan liian korkeiksi pieni- ja keskituloisille.omistusasuntotarjonnan puute olisi ratkaistavissa. Tarvittaisiin uusi kohtuuhintaisen Ara-omistusasumisen hinta-laatuohjattu rahoitusmalli, jossa valtio antaisi täytetakauksen osalle yhtiölainaa. Lainamallissa ensisijaista pankkilainaa asuntoyhtiölle voisi olla 30–35 prosenttia, toissijaista valtion täytetakaamaa pankkilainaa 50–60 prosenttia ja asukkaan säästöosuutta vain 10–15 prosenttia.Asuntoja rakennuttaisivat rakennuttajapalkkiota vastaan kuntien rakennuttajayhtiöt. Yksityiset rakennuttajat tai urakoitsijat voisivat hyväksyttää omille tonteille tulevia hankkeitaan laadultaan ja myyntihinnaltaan Ara-omistuslainoituskelpoisiksi.Ennen omistusaravan lakkauttamista esimerkiksi Helsingin ATT tuotti vuonna 1989 uusia kohtuuhintaisia aravavuokra- ja aravaomistusasuntoja noin 7 000 markan neliöhinnalla, kun ASP-lainojen enimmäishinta vanhojen asuntojen osalta oli 10 300 markkaa neliöltä. Ara-vuokra-asuntojen hintaisille omistusasunnoille olisi nykyisinkin suurta tarvetta ja kysyntää.Ara-omistusmalli ei maksaisi valtiolle mitään, sillä takauslainaan ei liity korkotukea eikä asukas voi vähentää yhtiölainan korkoja.Kohtuuhintaisen omistusasumisen järjestämisestä on takavuosilta paljon hyviä kokemuksia, ja se on nytkin mahdollista, jos asiaa pidetään poliittisesti tärkeänä.