Suomalaista metsää hakataan, jotta laiskan kuluttajan ei tarvitse ostaa hammas­harjaa kaupasta

Washingtonissa

on helppoa ja muuttuu helpommaksi koko ajan.Sohvalta ei tarvitse nousta edes käymään kaupassa. Kaiken voi tilata kotiin. Musiikin ja elokuvat, ruuan ja vessapaperin, pala­saippuan ja kesäkengät.Se on toki ärsyttävää, että pitää keskeyttää sarjamaraton, avata kännykän internetselain ja tehdä tilaus. Moni yritys tarjoaa ratkaisuksi kuukausitilausta.minulle kohdistettiin sosiaalisessa mediassa mainoksia lähinnä raskaus- ja ovulaatiotesteistä.Ei ollut tarvetta.Amerikkalaiset yritykset sen sijaan osaavat luoda tarpeita. Pitäisikö ottaa kuukausittainen viinitilaus? Entä liittyä viherkasveja kotiovelle toimittavan yrityksen asiakaskerhoon?Ostaa sähköhammasharja, johon ­lähetetään automaattisesti uudet päät kolmen kuukauden välein? Kas, joku tarjoutuu lähettämään kotiini tamponeita sopivan kierron mukaan.Joku toinen lähettäisi alusvaatteita.Onhan kuukautissuojien ja kalsareiden ostaminen nyt vain yksi häiriö lisää kiireiseen elämään. Helpompaa pitää olla!juuri uuden työpöydän. Menin sitä varten lähikorttelin huonekalukauppaan, en nettiin.Pöytää ei silti saanut kaupasta mukaan, koska esillä oli vain näytekappale. Sen sijaan se tilattiin varastosta ja toimitettiin kotiin.Sain huonekaluliikkeeltä sähköpostin, jossa kiitettiin sitä, että valitsin ”kestävästi tuotetusta puusta” valmistetun tuotteen. Tuote eli pöytä oli pakattu moneen kartonkikerrokseen.Kaikki kotiin kuljetettava tavara pitää pakata, usein kartonkiin. Suomalainen metsäteollisuus hyötyy siitä kahdella tavalla. Osa tehtaista valmistaa suoraan pakkauskartonkia. Osa taas keittää sellua, josta valmistetaan kartonkia jossakin muualla, vaikkapa Kiinassa.kerrostaloni kellarin roskalaatikot pursuavat pakkauspahvia. Määrä on joka käynnillä mykistävä. Edellisessä asunnossani omakotitaloalueella naapuri ei koskaan saanut viikon pahveja mahtumaan kartonkijätteen astiaan vaan kasasi laatikoita myös kadunvarteen.Pakkauskartonki toki kierrätetään. Sellukuitu kestää viidestä seitsemän kierrätyskertaa. Sitten tarvitaan taas niin kutsuttua neitsytkuitua. Sitä saadaan suomalaisista metsistä.Puuta kaatuu, jotta laiskan kuluttajan ei tarvitse käydä kaupassa.