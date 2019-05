Mielipide

Uhkaako Suomen kouluja pian opettajapula?

Toisin

Koska

Julkisessa

Opettajan

kuin monissa muissa maissa, suomalaisessa opettajankoulutuksessa on saatu pitkään ylpeillä runsailla hakijamäärillä. Hakijoiden määrä on kuitenkin ollut tasaisessa laskussa usean vuoden ajan. Kun esimerkiksi luokanopettajakoulutuksen vajaata 800:aa aloituspaikkaa tavoitteli vuonna 2013 vielä lähes 8 500 halukasta, tänä keväänä hakijoita oli enää 4 700. Kun hakijamäärät ovat muutamassa vuodessa melkein puolittuneet, voidaan jo puhua opettajan ammatin vetovoiman hiipumisesta.näin raju hakijamäärän notkahtaminen ei johdu teknisistä seikoista – kuten yliopistoon hakevien ensikertalaiskiintiöstä tai ikäluokkien pienentymisestä –, katse on käännettävä opettajan työnkuvan houkuttelevuuteen. Tai paremminkin houkuttelemattomuuteen.Mikään muu ammatti tuskin on joutunut niin kovan julkisen riepottelun kohteeksi kuin opettajan työ viime vuosina. Vaikka selvästi suurin osa kouluissa tapahtuvasta päivittäisestä toiminnasta on myönteistä, uutiskynnyksen tahtovat ylittää pääasiassa kouluun liittyvät kielteiset ilmiöt.keskustelussa oppilaiden osaaminen koetaan puutteelliseksi tässä ja tuossa – milloin pitäisi opettaa maanpuolustusintoa, milloin rahankäyttöä. Lopulta syytökset nuorten osaamisen puutteellisuudesta kaatuvat aina opettajien niskaan. Kukapa nyt haluaisi omaa työtään jatkuvasti ruodittavan.Myös Pisa-menestyksen notkahtaminen on tuntunut antavan uuden lyömäaseen kyseenalaistaa kouluissa tehtävää työtä. Kritiikkiä annetaan siitäkin huolimatta, että opettajina toimivat pääasiassa ne samat korkeasti koulutetut ammattilaiset kuin kansainvälisen menestyksen huippuvuosinakin.Todellisuudessa opettajat kokevat työnsä entistä raskaammaksi. Kun kasvaneisiin ryhmäkokoihin ja yhä heterogeenisempään oppilasainekseen yhdistetään vaatimukset digiloikasta sekä uudistuvista opetusmenetelmistä, työnkuvaa voi sanoa vähintäänkin kompleksiseksi. Kun monin paikoin vielä homekoulut sisäilmaongelmineen rapauttavat opettajien fyysistä terveyttä, alkaa alan houkuttelevuus olla koetuksella.Jos Suomessa halutaan jatkossakin nauttia siitä, että opettajan tehtävään hakeutuu kyvykkäitä ja halukkaita ihmisiä, hakijamäärän laskuun on suhtauduttava vakavasti.ammatin vetovoimaisuuden lisäämiseen ei ole olemassa yksittäistä tehokeinoa, mutta ainakin työehtojen kehittämisellä voitaisiin vakuuttaa ammatinvalintaansa pohtiva nuori opettajan ammatin mielekkyydestä.Uudella hallituksella toivottavasti on viisautta panostaa koulutukseen sekä opettajan työn reunaehtojen kehittämiseen. Tällöin voisimme välttää Ruotsin tilanteen, jossa opettajankoulutuksen vähäinen vetovoima on johtanut jopa opettajapulaan.