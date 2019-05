Mielipide

Tasa-arvon takapakki on pysäytettävä

Suomi

on vuonna 2018 julkistetun Maailman talousfoorumin tasa-arvoindeksin sijoituksissa pudonnut neljänneksi Islannin, Norjan ja Ruotsin taakse. Meillä on pitkä historia hyvästä tasa-arvotyöstä, mutta olemme jäämässä jälkeen muista Pohjoismaista. Päästäksemme muiden Pohjoismaiden tasolle tarvitsemme tulevalla hallituskaudella seuraavat uudistukset.Suomi tarvitsee kokonaisvaltaisen perhevapaauudistuksen, sillä nykyinen vanhempainvapaiden jakautuminen vahingoittaa naisten ura- ja palkkakehitystä ja miesten vanhemmuutta. 6+6+6-mallissa pidempi vanhempainvapaa on helposti ja joustavasti jaettavissa.Suostumuksen puute on lisättävä lakiin raiskauksen tunnusmerkiksi. Seksuaalirikoksia koskeva rikoslain luku tarvitsee kokonaisuudistuksen, sillä Suomen allekirjoittama Istanbulin sopimus velvoittaa meitä muuttamaan lainsäädäntömme aidosti uhreja tukevaksi.Translaki on uudistettava ihmisoikeuksia kunnioittavaksi välittömästi. Suomi on ainoa Pohjoismaa, joka vaatii sukupuolen vahvistamiseen lisääntymiskyvyttömyyttä. Suomi on saanut asiasta useita huomautuksia kansainvälisiltä valvonta­elimiltä.Samapalkkaisuus on ollut naisjärjestöjen tavoite jo vuodesta 1885. Samapalkkaisuusohjelman toteuttamiseksi on asetettava kunnianhimoisia tavoitteita ja konkreettisia toimenpiteitä. Palkka-avoimuutta on lisättävä.Suomalaisen yhteiskunnan menestys perustuu sukupuolten tasa-arvolle. Tämä vaatii jatkuvaa työtä ja aktiivisia toimia.