Suomalaista euroviisu­menestystä ei voi enää edes syntyä

ei voita paras kappale vaan se, joka saa eniten ääniä. Voittokappaleen pienieleisyys todentaa, ettei edes raha ratkaise. Silti kulisseissa muhii riita hollantilaisen levy-yhtiön heikosta panostuksesta.Suomalaista euroviisumenestystä ei voi enää edes syntyä, koska kaikkien viime vuosien viisujemme omistus on ulkomailla. CatCatin Bye Bye Baby on viimeisin suomalainen. Sen edeltäjästä, Katri Helenan Tule Luo -kappaleesta ja monesta aiemmasta tuli Fazerin myynnin seurauksena sataprosenttisesti ulkomaisia tuotteita.Viisut eivät enää täytä ulkomaisten levyjättien nopean ansainnan tavoitteita. Se kielii myös toimimattomista musiikin markkinoista. Daruden ja Sebastian Rejmanin Look Away on 200 miljoonan katsojan kontaktipinnalla kerännyt vasta 1,2miljoonaa Spotify-kuuntelukertaa. Sitä on kuunnellut kuluneen kuukauden aikana vain 230 000 eri käyttäjää.Viisukansa ei ole vielä siirtynyt Spotify-palveluun. Tämä on suuri vaiettu ongelma. Saara Aallon Monsters on saavuttanut 9 miljoonaa Spotify-kuuntelua ja voittajamme Lordin Hard Rock Hallelujah noin 20 miljoonaa. Tulos on surkea mutta ei tappiollinen, sillä teokset jauhavat tuottajayhtiöilleen rahaa 70 vuotta. Miksi näin kauaskantoiselle investoinnille ei Suomessa saa edes lainarahaa?Sain olla levy-yhtiön edustajana vuonna 1985 Göteborgissa, kun Sonja Lumme ylsi Euroviisuissa yhdeksännelle sijalle.Huomattuani Ylen vähäisen markkinointibudjetin panostimme vuonna 1994 CatCatin huomioon enemmän kuin Suomi siihen mennessä ikinä. Vaikka kulttuuripääomiin panostaminen on koko Suomen asia, Tekes ja Kera kieltäytyivät lainoittamasta hanketta. Matkailun edistämiskeskus perusteli Lapin tyttöjen näkyvyyteen osallistumattomuuttaan sillä, ettei Suomi ole koskaan viisuissa menestynyt.CatCat on menestynyt viisullaan parhaiten, koska se ja Bye Bye Baby ovat meille suomalaisena levy-yhtiönä brändi, jota ylläpidämme ja rakastamme.Uskon, että Suomen taloudelle ja itsetunnolle on hyväksi, jos alamme kilpailla kansakuntana maailman yli kahdentuhannen miljardin euron tekijänoikeusbisneksestä. Se vaatii uudelta hallitukselta ja ministeriöiltä kotimaisen osaamisen arvostusta koko arvoketjun mitalta.