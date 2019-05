Mielipide

Napataan viisuedustaja Ruotsista

tässä on nyt sellainen tilanne, että Suomi tarvitsee kaiken mahdollisen avun, jotta tästä euroviisurotkosta noustaan ylös. Esityksemme oli valheellisesta itsekehumisesta huolimatta kerrassaan kamala. Siinä ei ollut häivähdystäkään tarvittavasta glamourista tai showosaamisesta.Ensimmäinen ja varmastikin paras vaihtoehto olisi ulkoistaa viisuvalintamme Ruotsille, jossa asia osataan. Yle voisi hankkia Melodifestivalenissa toiselle sijalle sijoittuneen kappaleen ja esittäjän Suomen leipiin. Täten saisimme edes jonkinlaisen sauman päästä finaaliin.Toinen vaihtoehto on uudistaa Uuden musiikin kilpailun järjestäjien kaartia ja ottaa valta pois niiltä, jotka eivät nyt tiedä mitä tekevät. Heidän tilalleen pitäisi ottaa esimerkiksi kaltaisiamme viisufaneja, joilla on jonkinlainen käsitys siitä, mitä kilpailuun kannattaa lähettää.Kisakokemusta ei enää tarvita, nyt tarvitaan voittoja.