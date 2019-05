Mielipide

”Kun päivä tuo kerran koittaa”

Sini­keltainen

Saksalaisen

Viikko

Sitä

yleisön täyttämä sali räjähtää eloon. Ilta alkaa Euro­visionin tunnus­sävelmällä, Marc-Antoine Charpentier’n kappaleella Te Deum. Suomalaisten mielestä se on Fredin Kun rakkaus voittaa. ”Kun rakkaus kerran voittaa, pois ihmisten kateus silloin jää, kun päivä tuo kerran koittaa, se kaikki kansat yhdistää.”Hollantilaisen esiintyjän vuoro. Esityksestä jää mieleen toisto: ”It’s time, it’s time, it’s time.” Lopussa on tunteikas vetoomus: ”Let your heart speak! Never let yourself become indifferent!”Omistautuminen näkyy: tummaan ja valkoiseen sonnustautunut esiintyjä hakkaa ilmaa ja kasvot punehtuvat.show on värittömämpi. Sen kohokohtia ovat imelähköt hymyt ja painon vaihtelut jalalta toiselle. Pari kädenheilahdusta saattelee koko Euroopan kattavalle katsojakunnalle viestin: me olemme samassa veneessä, ja meidän pitää tehdä parempi tulevaisuus.Muut jäävät hieman varjoon. Sanoituksissa on turhan paljon yhtenevää: kaikki yhdessä kohti parempaa huomista, eikä heikkoa saa jättää jälkeen. Lavashow’t jäävät kliseisiksi ja puiseviksi.Meidän salissa istuvien aplodeista päätellen Hollanti pärjäsi parhaiten. Douze points pour les Pays-Bas.sitten EU-parlamentissa Brysselissä järjestetty ja koko Eurooppaan televisioitu kärkiehdokasväittely kalpenee, jos sen avoimuutta ja selkeyttä vertaa Euroviisuihin. EU-parlamentissa järjestettyyn väittelyyn osallistuivat ne, joita parlamentin poliittiset ryhmät tarjoavat seuraavaksi EU-komission puheenjohtajaksi. He eivät ole jäsenmaiden nimeämiä.Kärkiehdokasprosessia on myyty kertomalla sen lisäävän avoimuutta ja kansalaisten osallistumista, kun yhtä EU:n tärkeimmistä päättäjistä valitaan.Väite jää ontoksi, sillä väittelyssä ei ehkä ollut mukana lainkaan se, joka kisan voittaa ja tulee valittua komission pomoksi. Osa esiintyjistä tiesi jo lavalle noustessaan, ettei heillä ole mitään mahdollisuuksia.ei tiedetä vielä, kuka voittaa ja miksi. Sekin on epäselvää, missä voittaja päätetään. Yleisöäänestys tämä ei todellakaan ole. Komission johtajaa valittaessa ratkaisevia asioita ovat sukupuoli, kotimaa, puoluekanta ja se, ketkä tulevat valituiksi toisissa kisoissa – kun Euroopan keskuspankille ja Eurooppa-neuvostolle haetaan ylimmät johtajat. Ja epäselvää on, millä periaatteilla näiden kisojen voittajat löytyvät.