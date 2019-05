Mielipide

Puolustusyhteistyö hyödyttää Suomea

Kansainvälisessä

Yksi

Yhdessä

JEF

puolustus­yhteistyössä on viiden viime vuoden aikana tapahtunut selkeä muutos, joka on koskettanut myös Suomea. Taustalla on Krimin valtauksen ja Itä-Ukrainan kriisin vauhdittama kehitys.Tämä muutos on heijastunut myös puolustusyhteistyön merkitykseen ja sisältöön. Samalla on käynyt yhä selvemmäksi, ettei mikään eurooppalainen valtio kykene enää ylläpitämään tai kehittämään puolustusta yksin.Vallitsevassa tilanteessa Suomi näyttäytyy kiinnostavana kumppanina, jolla on vahva puolustus. Yhteistyön tekemistä Suomen kanssa pidetään hyödyllisenä ja järkevänä. Turvallisuusympäristön heikentyminen on siis avannut Suomelle myös uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia, joiden avulla voimme ­pyrkiä parantamaan turvallisuuttamme.Olemme vahvistaneet puolustusyhteistyön verkostoa erityisesti sellaisten maiden kanssa, jotka osal­listuvat vakauden ja turvallisuuden edistämiseen Itämeren alueella. Emme hae puolustusyhteistyön kautta turvatakuita, vaan tavoitteena on vahvistaa Suomen puolustuskykyä. Silloin kyse on tilannetietoisuuden parantamisesta, yhteistoimintakyvystä kumppanimaidemme kanssa, turvallisuusympäristömme vakauden lisäämisestä sekä kyvystä antaa ja vastaanottaa sotilaallista apua.merkittävä ja ajankohtainen puolustusyhteistyön foorumi on Britannian johtama JEF (Joint Expeditionary Force) – valmiusjoukko, johon Suomi ja Ruotsi liittyivät kesällä 2017. Viime kesänä JEF saavutti täyden toimintavalmiuden. Sen jälkeen yhteistyötä on tiivistetty ja ­kehitetty edelleen.Yhteistyöhön osallistuvat Alankomaat, Britannia, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro. Tämän maaryhmän päämääränä on kehittää sotilaallisia valmiuksia, ehkäistä erilaisia kriisejä ennalta ja tarvittaessa toimia yhdessä kriisi­tilanteissa.Noin 10 000 sotilaan valmiusjoukot rakentuvat osallistujamaissa jo olemassa olevien joukkojen pohjalle. Tämä toimintamalli on sekä joustava että kustannustehokas. Tavoitteena on, että JEF-maiden joukoilla on yhdessä korkea valmius vastata erilaisiin kriiseihin. Kutakin tehtävää ja tilannetta varten muodostetaan aina räätälöity joukko, ja jokainen maa päättää mahdollisesta osallistumisestaan oman kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.JEF on tarkoitettu toimimaan hyvin monenlaisissa operaatioissa, mukaan lukien sotilaallisen kriisinhallinnan tehtävät ja humanitaariset operaatiot. JEF ei välttämättä toimi itsenäisesti, vaan sitä voidaan käyttää tukemaan esimerkiksi EU:n, Naton tai YK:n operaatiota.JEF-joukkoja voidaan tarvittaessa lähettää minne päin maailmaa tahansa, mutta suunnitelmissa maantieteellinen huomio kohdistuu Itämeren ja Pohjois-Atlantin alueille. Se on tälle maaryhmälle luontevaa.harjoitteleminen on tärkeä osa JEF:n toimintaa, ja harjoitukset painottuvat Pohjois-Eurooppaan. Lähiaikoina JEF näkyy Itämerellä Baltic Protector -harjoituskokonaisuuden muodossa. Harjoituksen eri vaiheisiin osallistuu yhteensä noin 3 000 sotilasta ja 20 laivaa kaikista JEF-maista. Harjoitusten sarja alkaa tällä viikolla, ja harjoituksiin osallistuu suomalaisia esikuntaupseereita. Kesäkuussa Suomi osallistuu Merivoimien aluksella Baltops-harjoitukseen, joka liittyy samaan harjoituskokonaisuuteen.Suomen osallistuminen JEF:n toimintaan perustuu ulko- ja turvallisuuspoliittisiin selontekoihin sekä puolustusselontekoon. Ne ovat pyrkineet syventämään puolustusyhteistyötä ja kehittämään järjestelyjä, joita voidaan käyttää mahdollisen kriisin puhjetessa alusta alkaen. Osallistuminen JEF:n toimintaan on osa määrätietoisesti rakennettua puolustusyhteistyön verkostoa, joka vahvistaa Suomen puolustusta ja sen ennalta ehkäisevää vaikutusta.on konkreettinen osoitus siihen osallistuvan maaryhmän halusta vahvistaa yhteistyön avulla puolustusta ja tarvittaessa toimia yhdessä.Näköpiirissä olevasta EU-erosta huolimatta Britannia on edelleen Euroopan vahvin sotilaallinen toimija, joka haluaa kantaa vastuutaan Euroopan turvallisuudesta. Yhdeksää JEF-maata yhdistävät pitkät yhteistyön perinteet, syvä keskinäinen luottamus sekä vahva yhteinen intressi ylläpitää rauhaa ja vakautta Pohjois-Euroopassa. Se on luja pohja puolustusyhteistyölle.