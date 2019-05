Mielipide

Rakennusyhtiöitä pitää patistella nopeampiin takuukorjauksiin

Rakentamisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uuden

Asuntohankkeen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uudisasunnon

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

laatuongelmat koskevat myös aivan uusia asuinrakennuksia, ja vuositakuukorjaukset voivat kestää jopa vuosia. Rakenteilla olevasta taloyhtiöstä uudisasunnon ostavan kuluttajansuojassa on kosolti parannettavaa.Nykyinen asuntokauppalaki valmisteltiin 1990-luvun alussa. Sen jälkeen muun muassa ­uudisasuntojen ja rahamarkkinoiden tilanne sekä henkilö­tietolaki ovat muuttuneet merkittävästi. Ainakin uudisasuntoja koskevassa asuntokauppalain luvussa on uudistamistarpeita.taloyhtiön asunnonostajat tapaavat toisensa ensimmäistä kertaa osakkeenostajien kokouksessa. Tällöin heillä on oikeus valita rakennustöiden tarkkailija, jonka tehtävänä on seurata, että rakennus valmistuu suunnitellusti hyvää rakentamistapaa noudattaen. Tarkkailijan valintamahdollisuus voi kuitenkin jäädä kuolleeksi kirjaimeksi, jos kokous kutsutaan koolle niin myöhään, että rakennustyö on jo edennyt hyvinkin pitkälle. Tämä on harmillista, sillä jo pelkkä tieto asukkaiden valitseman tarkkailijan valvonnasta vaikuttaa parantavasti rakentamisen laatuun.loppukatselmukset ovat nyt valtaosin vaadittujen asiakirjojen tarkastamista. Vakaviakin rakennusvirheitä jää työmaavalvonnan pettämisen takia huomaamatta. Siksi pistokokeenomainen valvontaviranomaisen todellinen sisäänmuuttotarkastus loppukatselmuksessa on tarpeen – ainakin asumisturvallisuuteen suoraan vaikuttavissa rakennusosissa niissä kohteissa, joihin ei ole valittu rakennustöiden tarkkailijaa. Pahimmillaan esimerkiksi palokatkon puute voidaan nykyisellään huomata vasta ­ensimmäisessä tulipalossa.Asuntokauppalaissa ja käytössä olevissa kauppakirja­lomakkeissa ei ole velvoittavaa määräystä vuositakuukorjausten valmistumisen määräajasta. Siksi myyjällä on mahdollisuus venyttää takuukorjauksia jopa vuosia.Rakennusyhtiöt ovat teettäneet rakentamisen laadunmittauksia. Niissä oleellisin kriteeri on asunnon luovutus määrä­ajassa, ja kyselyvastaukset on kerätty heti sisäänmuuton jälkeen. Oikeampi ajankohta tyytyväisyysmittaukselle olisi sen jälkeen, kun vuositakuukorjaukset ovat valmistuneet ja ne on hyväksytty.Rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus rakennustöiden loppuunsaattamiseksi – kaksi prosenttia myyntihinnasta – on aivan liian pieni. Ehkäpä jo kymmenen prosentin vakuus kauppahinnasta voisi patistaa isoakin rakennusyhtiötä nopeampiin takuukorjauksiin.ostajilla ja taloyhtiön ensimmäisellä hallituksella on iso vastuu vuositarkastuksen ja takuukorjausten hoitamisessa. Jos asia hoidetaan huonosti, voidaan menettää oikeus vedota virheisiin myöhemmin. Siksi on tärkeää, että usein elämän suurimmassa hankinnassa ostajan kuluttajansuoja on kunnossa.