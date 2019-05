Mielipide

Ideologisten erojen on hyvä näkyä myös EU-päätöksenteossa

suomalainen matkustaa ulkomaille, hänelle tapahtuu rajan ylityksen jälkeen jotain erikoista.Vielä kotimaassa on helppo nähdä epäkohtia siellä ja täällä. Vähäosaisten asemaa pitäisi parantaa, byrokratia on hankalaa, eikä asiakaspalvelukaan suju.Mutta kun ollaan toisessa maassa ja ympärillä onkin ihmisiä, jotka eivät tunne Suomen oloja kovin tarkasti, kääntyy markkinointi­vaihde päälle.Koulut ovat huippua, sairaalassa saa hyvää hoitoa ja kyllä – hanasta tulevaa vettä voi juoda.Käyttäytymismallissa toistuu vanha kaava, jonka mukaan likapyykki pestään omassa piirissä mutta ulkopuolisten kuullen ollaan lojaaleja ja puolustetaan yksissä tuumin omia.on perinteisesti ollut vallalla myös politiikassa. Suomen sisällä kyllä väitellään ja ollaan joko oppositiossa tai hallituksessa, mutta ulkomaille lähdettäessä puetaan pyhäpuku päälle ja ollaan ­samaa joukkuetta, jotta Suomi ei jäisi muiden maiden jalkoihin.Suomi on ollut EU:n jäsen jo liki neljännesvuosisadan ajan, mutta edelleen ajatellaan yleisesti, että ideologiset erot tunnustava sisä­politiikka kuuluu eduskuntaan ja että unionin asiat ovat jotain vai­keasti hahmotettavaa, ulkomaailmaa koskevaa politiikkaa, jossa meitä edustaa yhtenäinen Suomi.EU sotkee kuitenkin tämän tavan hahmottaa maailmaa. Toki EU-pöydissä istuu ministereitä, jotka edustavat Suomea ja keskustelevat vaikkapa suhteista Afrikan maihin, mutta tällä viikolla käytävissä ­Euroopan parlamentin vaaleissa kyse on hyvin paljon sisäpolitii­kasta, tosin koko Euroopan unionin tasolla.Euroedustajat, joille äänestäjät antavat valtakirjat, perehtyvät digitaalisiin oikeuksiin, maatalouteen, työelämään, yritysten arkeen ja ympäristöön. He eivät työskentele yhtenä suomalaisena ryhmänä vaan ovat omissa poliittisissa ryhmissään.Vaikka poliittisten ryhmien nimet ovat suomalaisille vieraita, ideologiset erot ovat kuitenkin kotimaasta tuttuja. Osa on oikealla, osa keskellä ja osa vasemmalla. Osaa voi luonnehtia konservatiiveiksi ja osaa liberaaleiksi. Osa haluaisi tehdä EU-tasolla enemmän päätöksiä ja osa vähemmän.siis samanlaiselta kuin eduskuntavaaleissa. Vaikka äänes­täjä kirjoittaa äänestyslippuun yksittäisen ehdokkaan numeron, hän samalla antaa tukensa ehdokkaan edustamalle ryhmälle.Vaikka pitäisi omaa ehdokasta parhaana, kannattaa varautua siihen, että tuki ohjautuukin toiselle saman aatesuunnan edustajalle.Oikeastaan on suotuisa sattuma, että tänä vuonna eduskunta- ja eurovaalit ovat Suomessa niin lähellä toisiaan, koska kyse on samojen kysymysten käsittelystä mutta eri näkökulmasta.Se merkittävä ero kahden vaalin välillä on, että eduskuntavaalien jälkeen ratkaiseva kysymys on, mitkä puolueet menevät hallitukseen määrittelemään politiikan linjaa. Europarlamentissa samaa tiukkaa jakoa ei ole, vaikka toisilla ryhmillä on enemmän valtaa kuin toisilla. Malli on siis hiukan samanlainen kuin suomalaisissa kunnissa.Äänestäjän näkökulmasta vaalit täydentävät toisiaan myös siten, että vaikka omaa ajattelua edustava puolue ei pääsisikään Suomessa hallitukseen, itselle tärkeät näkö­kulmat voivat päästä suomalaisten edustajien kautta esiin, kun asiat etenevät EU-päätöksenteossa parlamenttiin.EU-aikaa Suomessa sanottiin, että ulko- ja sisäpolitiikan välinen raja on kuin veteen piirretty viiva. Sanonnalla annettiin samalla ymmärtää, että sisäpoliittisilla puheilla ja teoilla voi olla ulkopoliittisia seurauksia.Nykyään vedet on sekoitettu ­uudella tavalla. Ulkopolitiikka alkaa läheltä, ja sisäpolitiikkaa tehdään vielä kaukana Suomen rajojen ulkopuolellakin.Demokratioiden vahvuus on tunnustaa, että ihmiset ajattelevat eri tavoilla ja tavoittelevat eri asioita mutta että päätöksiä voidaan silti tehdä rauhanomaisesti ja vastuuta kierrättäen.Euroopan yhdentyminen on maailman mitassa harvinainen ponnistus, jossa demokratiaa rakennetaan myös yhtä valtiota isommassa mittakaavassa. Se ei ole helppoa, kun mukana on kymmeniä maita, joiden joukossa on myös entisiä suurvaltoja.Toistaiseksi saavutukset ovat olleet epätäydellisiä mutta kaikesta huolimatta myös yllättävän hyviä.