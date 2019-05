Mielipide

Miljoonien ihmisten yhteisö ei synny ilman riitoja

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirjailija

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tänä vuonna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viidensadan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

liekit nielivät Notre Damen katedraalia huhtikuussa, pariisilaisilla oli koko ilta aikaa katsella. Vallitsi hiljaisuus.Tuli pohdittua tuttujen asioiden pysyvyyttä. Harvassa olivat ne, jotka sillä hetkellä olisivat suoneet rakennuksen palavan maan tasalle.ja runoilija Victor Hugo pelasti ränsistyneen katedraalin kirjallaan vuonna 1831.Tämä samainen Hugo puhui vuonna 1849 Pariisin rauhankongressille näin: ”Tulee päivä jona kaikki te mantereen kansat sulaudutte tiiviisti yhdeksi laajemmaksi yhteisöksi ja perustatte eurooppalaisen veljes­kunnan. Tulee päivä jona ainoa taistelutanner on kaupalle avoin markkina ja ajatuksille avoin mieli. Tulee päivä jolloin luodit ja pommit vaihdetaan ­äänestyslippuihin. Tuolloin pannaan tykki näytille julkiseen museoon niin kuin kidutus­kapine tänään, ja ihmiset hämmästelevät miten sellainen esine on kuunaan saattanut ollakaan.”Hugo pysyi Euroopan yhdentymisaatteen kannattajana koko ikänsä. Jopa Preussin kukistettua Ranskan vuonna 1871 hän halusi vielä jonakin voitokkaampana päivänä julistaa: ”Tulkoon meistä yksi tasavalta, tulkoon meistä Euroopan yhdysvallat, mannermainen liittovaltio, eurooppalainen vapaus, maailmanlaajuinen rauha.”Yhdistynyt Eurooppa oli kaikkien kurjien toivo.Euroopassa kuhistaan taas kriisitunnelmissa. Olemme jälleen pisteessä, jossa me kysymme toisiltamme, millaiseen unioniin olemmekaan sitoutuneet.Puolivahingossa räjähtänyt brexit – koko Länsi-Euroopan oma maali – teki kerralla selväksi, että kysymys ulottuu ­unionin ytimiin saakka. Ei siis ole ihme, että Ranskan ja Saksan johtajat ovat alkaneet hapuilla uusia tapoja puhutella eurooppalaisia yli kansallis­rajojen.miljoonan ihmisen yhteisö ei synny ilman riitoja. Victor Hugon ennusteen mukaisesti kuitenkin Euroopassa riidellään aseiden sijasta äänestyslipuin.Joidenkin mielestä unionin nykytila näyttää päättymättömältä tulipalolta. Toisaalta me saatamme olla todistamassa ­jotakin aivan muuta, nimittäin yhteisen eurooppalaisen keskustelun ja poliittisen kentän syntyä.Kun kansat kolistelevat ovenkahvojaan ja kun ensimmäiset ovat jo alkaneet livistää laivasta, Euroopan väestö alkaa taas hiljalleen havahtua omaan aikuisuuteensa.valta olemme edelleen me kansalaiset. Kansallisvaaleilla vaikutamme neuvoston ja komission kokoon­panoon, ja nyt käytävillä euro­vaaleilla päätämme suoraan, millainen parlamentti meitä Brysselissä edustaa.Näitä vaaleja on turha rinnastaa tuhatvuotisen katedraalin paloon. Muuan toinen ranskalainen vertaus sopii paremmin: ”Politiikka on kuin suolimakkara: sen pitää haista vähän paskalle, mutta ei liikaa.”Vaalirauhaa kaikille.