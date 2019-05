Mielipide

Sote-uudistuksen virheitä ei pidä enää toistaa

Kun

Sote-uudistuksen

Perustuslakivaliokunta

Perustuslakivaliokunta

Uudistusten

määräenemmistösäännöksiä 1990-luvun alussa kumottiin, Suomi siirtyi enemmistö­parlamentarismiin. Opposition ottamista mukaan lainvalmisteluun ei enää pidetty välttämättömänä, ja parlamentaarisista komiteoista muissa kuin perustuslaki­uudistuksissa luovuttiin.Uudistusten aikajänteeksi vakiintui neljän vuoden mittainen vaalikausi. Tässä ajassa on paitsi valmisteltava ja käsiteltävä uudistusten edellyttämät lait eduskunnassa myös käynnistettävä lakien täytäntöönpano, jotta uudistuksia ei pystyttäisi vaalien jälkeen enää peruuttamaan.kaltaisissa jättiuudistuksissa tällainen enemmistöparlamentarismi ei yksinkertaisesti toimi. Opposition myötävaikutus on välttämätöntä sekä uudistuksen laajakantoisuuden että aikataulun vuoksi. Neljä vuotta ei riitä huolelliseen valmisteluun ja eduskuntakäsittelyyn, täytäntöönpanon aloittamisesta puhumattakaan.Vaalikauden mitta on johtanut aikataulu edellä -valmisteluun. Perustuslakivaliokunta huomautti viime vaalikaudella toistuvasti liian ­kireästä aikataulusta. Aikataulun epärealistisuus ja yksityiskohtiin ulottunut poliittinen ohjaus asetti hallinnon virkamiesvalmistelijat kohtuuttoman paineen alle. Laki­kokonaisuudesta tuli vaikeasti hallittava, ja ehdotuksiin jäi perustuslain kannalta ongelmallisia kohtia.Eduskuntakäsittelyssä tehtävien muutosten määrä oli poikkeuksel­lisen suuri. Kiire selittänee poik­keamisen vakiintuneesta lainsäätämismenettelystä ja turvautumisen perustuslaille vieraisiin menettelytapoihin.totesi viimeisessä sote-lausunnossaan, että eräät sosiaali- ja terveysvaliokunnan muutosehdotukset maakunta­lakiin perustuivat kahden ministerin valiokunnalle lähettämään kirjeeseen. Perustuslaki ei tunne tällaista hallituksen esityksen muuttamismenettelyä, eikä perustuslakivaliokunta pitänyt sitä hyväksyttävänä.Merkittävät sisällölliset muutokset tulisi tehdä hallituksen täydentävässä esityksessä. Tämä mahdollistaa valtioneuvoston toimintaan kohdistuvan oikeuskanslerin valvonnan ja poliittisen lähetekeskustelun eduskunnan täysistunnossa.Aikataulupaineet selittänevät myös lakien täytäntöönpanon aloittamisen jo ennen niiden hyväksymistä. Perustuslakivaliokunnan saaman selvityksen mukaan maakuntien perustamisen käytännön toimenpiteissä oli keväällä 2018 edetty jo pitkälle, vaikka lakien käsittely oli eduskunnassa vielä pahasti kesken.Uudistusta oli lähdetty viemään eteenpäin ennen kuin eduskunta oli sen hyväksynyt ja ennen kuin ­perustuslakivaliokunta oli lausunut käsityksensä uuden hallintomallin perustuslainmukaisuudesta. Perustuslakivaliokunta painotti, että valtioneuvosto ei voi lainsäädäntö­menettelyssä asettaa eduskunnan lainsäädäntövallan käyttöä ja lakiehdotusten perustuslainmukaisuuden valvontaa jo tapahtuneiden tosiasioiden eteen.joutui keväällä 2018 puuttumaan myös uudistuksen aikaistamiseen kokeilupiloteilla. Vuoden 2018 talous­arviossa valinnanvapauspilottien toteuttamiseen oli varattu 100 miljoonaa euroa, ja sosiaali- ja terveysministeriö oli tehnyt päätökset valinnanvapauden pilottialueista ja niiden rahoituksesta.Perustuslakivaliokunta oli kuitenkin kesällä 2017 todennut, että pilotteja koskevat säännösehdotukset olivat ristiriidassa perustuslain yhdenvertaisuussäännöksen kanssa. Valiokunnan mielestä olikin epäselvää, millä oikeudellisilla perusteilla päätökset pilotoinneista oli tehty.aikataulu on syytä sopeuttaa niiden merkittävyyteen. Parlamentaarinen valmistelu on tarpeen silloin, kun aikataulu ja merkittävyys sitä edellyttävät. Lisäksi parlamentaariset komiteat ovat keino saattaa kuriin hallitsematon lobbaus, joka on sotkenut lainvalmistelua. Valmistelu, eduskuntakäsittely ja täytäntöönpano on erotettava toisistaan, ja kuhunkin vaiheeseen on varattava riittävästi aikaa.Tällä mallilla toteutettiin aikoinaan menestyksekkäästi peruskoulu- ja kansanterveysuudistus, jotka loivat perustaa suomalaiselle hyvinvointivaltiolle.