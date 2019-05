Mielipide

Miksi isä tai tukihenkilö ei saa sairaalassa ruokaa ennen synnytystä?

saamassa puolisoni kanssa lapsen. Helsingin kaupungin perhevalmennuksessa meille kerrottiin synnytyssairaalan saapumisesta ja muista siihen liittyvistä käytännön asioista.Korvaani särähti, kun meille muistutettiin, että tukihenkilön tai isän kannattaa ottaa omat eväät mukaan, ja tätä varten osastolla on jääkaappi. Synnyttäjä ei eväitä tarvitse, koska hän on oikeutettu sairaalaruokaan toisin kuin tukihenkilö tai isä. Lisäksi kerrottiin, että sairaalan kanttiini on tukihenkilön tai isän käytössä.Asia muuttui kuitenkin mielenkiintoiseksi, kun tämän jälkeen todettiin, että lapsen syntymisen jälkeen tukihenkilö tai isä on oikeutettu sairaalaruokaan perhehuoneessa.Aloin selvittää asiaa, koska en nähnyt asiassa mitään logiikkaa. Perhevalmennuksessa minulle ei osattu vastata, miksi lapsen syntymän jälkeen isälle voidaan tuoda tarjottimella ruokaa, mutta ennen sitä ei. Sanottiin, että asia on nyt vain näin. Kysyin asiaa myös Husin synnytysjohtajalta, mutta hänkään ei osannut vastata. Hän sanoi, että jääkaapin lisäksi kanttiini on isien ja tukihenkilöiden käytettävissä.Olen kuullut, että isät hakevat ruokaa synnyttäjän huoneeseen jopa Meilahden paikallisesta hampurilaisravintolasta, ja tämä ärsyttää niin synnyttäjiä kuin henkilökuntaakin. Mielestäni asia tulisi korjata. Isän tai tukihenkilön tulisi halutessaan saada sairaalaruokaa jo ennen lapsen syntymää ja laskuttaa tämä asiakasmaksun yhteydessä, kuten tehdään äidin syömän sairaalaruoan kohdalla.Merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle ruuasta tuskin tulee, mutta se olisi tasa-arvoista kohtelua ja nykyaikaa.Lapsen isän oletetaan olevan paikalla synnytyksessä ja tukemassa synnyttäjää. Silloin tulee olla myös mahdollisuus saada sairaalassa ruokaa, oli lapsi sitten syntynyt tai ei.