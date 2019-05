Mielipide

Jalkakäytävillä liikkuminen alkaa olla vaarallista

Kävely

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

on ihmisen luonnollinen liikkumismuoto. Se ei vaadi erityisvälineitä ja on hyväksi estämään luuston haurastumista. Kaiken ikäisten kävelyä pitäisi tukea kaikin keinoin, mutta Helsingissä yleistyvät käytännöt ovat kuitenkin vaarantamassa tätä.Jalankulkuväylille ovat tunkemassa niin polkupyörät kuin uudet turhakkeet, sähköpotkulaudat. Kävelen neljän kilometrin työmatkani ja näen useita vaaratilanteita päivittäin.Pyöräilijät ja potkulautailijat saattavat perustella jalkakäytävillä kulkemista omalla turvallisuudellaan, mutta pyörätieverkosto alkaa olla Helsingissä jo niin hyvä, että reittejä suunnittelemalla pyöräteitä pitkin pääsee mihin tahansa. Olisiko siis taustalla vain laiskuutta: halutaan mennä suorinta reittiä.Sähköpotkulautojen suosimista on vaikea perustella yhteiskunnassa, jossa omin voimin liikkumista pitäisi lisätä kaikin tavoin.En ole kieltämässä mitään liikkumismuotoa. Kaikilla voi olla paikkansa, mutta noudatettakoon yhteisiä pelisääntöjä.Pelkkä valistus tässäkään asiassa tuskin riittää, joten minulla on kaupungille ehdotus: voisiko matkalipuntarkastajia panna valvomaan lippujen sijaan ennemminkin jalankulkijoiden turvallisuutta? Ilman lippua matkustava saa rikemaksun, mutta pummilla matkustaminen ei kuitenkaan uhkaa kenenkään henkeä ja terveyttä eikä häiritse muiden liikkumista.