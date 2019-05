Mielipide

Kun robotti on ihmistä turvallisempi kuski, ihmiseltä voi kieltää ajamisen

Eduskunta­vaalien

vaalikoneessa oli väite: On oikein rajoittaa ihmisten autoilua, jos robottiautot ovat liikenteessä turvallisempia.Yritimme saada ehdokkaita pohtimaan, miten tekoälyn kehittyminen vaikuttaa lakien säätämiseen. Jos tietokone on ihmistä turvallisempi kuski, pitäisikö ihmisen siirtyä matkustajan paikalle?Useimmat ehdokkaat vastasivat kysymykseen välttelevästi: ei ole ajankohtainen, liian abstrakti, ei koske Suomea.Vihreät ja vasemmistolaiset poliitikot olisivat valmiita rajoittamaan ajamista, jos robottikuskit ovat turvallisempia. Oikeistolaiset taas korostivat vapaaehtoisuutta ja ajamisen hyötyjä.”Kysymys on absurdi”, vastasi Jussi Halla-aho (ps).”En lähestyisi kysymystä kieltojen kautta. On mahdollista, että jo muutaman vuosikymmenen aikana suuri osa liikenteestä automatisoituu”, kirjoitti kokoomuksen Petteri Orpo.”On mahdollista, että tulevaisuudessa ajetaan pääteillä robotin ohjauksessa, koska se on kaikille turvallisempaa”, vastasi vihreiden Pekka Haavisto.auto voi olla muutaman vuoden päässä, mutta tekoäly tulee autoihin vauhdilla. EU-säädökset tekevät kohta kaistavahdista pakollisen uusiin autoihin. Samaten jalankulkijoita tunnistavia hätäjarruja kaavaillaan pakollisiksi.Kaistavahti ja hätäjarru ovat samanlaista teknologiaa kuin kokonaan itseajava auto. Jos olemme valmiita säätämään kaistavahdin pakolliseksi, myös kehittyneemmät turvalaitteet voivat olla järkeviä – esimerkiksi niin, että auto ei saa liikkua kaupunkien keskustoissa ja koulujen lähellä, ellei ratin takana ole robotti.Kansa ja poliitikot suhtautuvat itseajaviin autoihin melko samalla tavalla. Autoalan tiedotuskeskuksen kyselyn mukaan kansaa eivät itseajavat autot houkuttele, mutta sen sijaan uudenlaisiin turvalaitteisiin suhtaudutaan myötämielisesti.autoilu tuntuu liian kaukaiselta asialta, tekoälyn etiikkaa löytyy muualtakin. Saako ihmiselle myydä halvempia henkivakuutuksia, jos algoritmi sanoo, että asiakas ei todennäköisesti kuole pian? Saako asuntolainan jättää myöntämättä, jos pankin tekoäly pitää muuten nuhteettoman asiakkaan tilitapahtumia hämärinä? Saako kasvojentunnistusta käyttää niin, että tunnetut häiriköt heitetään kauppakeskuksista ulos?Tekoälyn etiikka tulee vaivaamaan juuri valittua eduskuntaa ja uutta EU-parlamenttia pitkään. Autoilun turvallisuus saattaa olla helpoimpia kysymyksiä.