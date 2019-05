Mielipide

köyhyys kääntyi kasvuun vuonna 2012. Köyhissä perheissä elää nyt 150 000 lasta, lähes 14 prosenttia alle 18-vuotiaista. Vielä yleisempiä ovat toimeentulovaikeudet: 24–36 prosentilla lapsiperheistä on ollut 2000-luvulla vaikeuksia selviytyä menoistaan.Lapsiperheen toimeentulo-ongelmat kuormittavat sekä lapsia että vanhempia ja heikentävät hyvinvointia useilla ulottuvuuksilla. Samalla lasten ja nuorten syrjäytymisen riskit kasvavat. Riskejä ovat vähäinen koulutus, mielenterveysongelmat, teiniraskaudet ja toimeentulo-ongelmat aikuisiässä.Politiikassa on korostettu pitkään lasten ja perheiden palvelujen kehittämistä lapsiperheiden toimeentulon tukemisen sijaan. Lapsiperheiden tulonsiirtojen reaaliarvo onkin laskenut yli 20 vuoden ajan, mutta samaan aikaan on tehty leikkauksia myös lasten ja nuorten jokapäiväisissä kasvuympäristöissä eli varhaiskasvatuksessa, koulutuksessa ja oppimisen tuessa.Toimeentulo-ongelmat ja tukipalvelujen tarve sekä saatavuus kietoutuvat kuitenkin yhteen: palvelujen käyttö on suurempaa mutta niiden saatavuus heikompaa, jos perheessä on toimeentulo-ongelmia. Ajatus kannattaa kääntää niin päin, että toimeentuloa helpottamalla vähennetään palvelujen tarvetta.vähentäminen edellyttää sekä lapsiperheiden toimeentulon parantamista että lasten ja perheiden palvelujen vahvistamista. Lapsiperheiden tulonsiirtoihin, kuten lapsilisään, on tehtävä tasokorotus niiden reaaliarvon nostamiseksi. Samalla on palautettava lapsilisän indeksisidonnaisuus.Palveluissa kannattaa keskittyä lasten ja nuorten oppimiseen ja sitä tukeviin palveluihin. Sivuun jääminen vähintään ammatillisesta koulutuksesta lisää todennäköisyyttä päätyä köyhän lapsiperheen huoltajaksi, ja köyhässä lapsiperheessä kasvaminen lisää todennäköisyyttä päätyä heikosti koulutetuksi.Periytyvän köyhyyden kierteen katkaisemiseksi kaikkien nuorten tulee saada vähintään ammatillinen koulutus. On vahvistettava lasten hyvän kasvun edellytyksiä oppimisen kaikissa vaiheissa. Moni puolue on esittänyt maksutonta varhaiskasvatusta ja maksutonta toisen asteen koulutusta. Niitäkin tärkeämpiä ovat oppimisympäristöjen ja oppimisen tuen resurssit, joita on vahvistettava monipuolisesti.mahdollisuus saada varhaiskasvatusta ei saa olla sidoksissa vanhempien työtilanteeseen, sisarusten syntymiseen tai asuinkuntaan. Siksi subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen pitäisi palauttaa kokopäiväiseksi.Varhaiskasvatuksen laadun parantaminen edellyttäisi, että lapsiryhmissä pitäisi olla nykyistä enemmän kasvattajia lasta kohti. Lasten kehityksen kannalta tärkeää on hoitajien vähäinen vaihtuvuus, johon päästään sijaisjärjestelyjä kehittämällä ja palkkoja korottamalla.pitäisi pienentää ryhmäkokoja, ja ammatillisessa koulutuksessa tulisi lisätä lähiopetusta. Ammatillisen koulutuksen keskittämisestä suuriin yksiköihin olisi syytä luopua, jotta opintojen aloittaminen ei pakottaisi nuoria muuttamaan pois kotoaan.Terveydenhoitaja-, kuraattori- ja psykologipalvelujen saatavuutta pitäisi parantaa lisäämällä tätä henkilöstöä kouluissa. On myös huolehdittava, että nuoret saavat opinto-ohjauksessa yksilöllistä tukea.matalan kynnyksen palveluilla voidaan helpottaa nuorten kouluahdistusta ja valintojen tekemisen paineen aiheuttamaa uupumusta sekä varmistaa, että mahdollisimman moni etenee toisen asteen koulutukseen. Oppisopimuskoulutusta, etsivää nuorisotyötä ja muuta rinnalla kulkevaa tukea sekä Ohjaamo-palvelupisteiden nuorille tarjoamaa yhden luukun neuvontaa on vahvistettava.Jos lapsiperheiden toimeentuloa parannetaan ja samanaikaisesti vahvistetaan lasten ja nuorten koulutusta ja sitä tukevia palveluja, investoinnit maksavat itsensä takaisin.Pelkän peruskoulun varaan jäävä nuori aiheuttaa elinaikanaan julkishallinnolle keskimäärin 370 000 euron menetyksen koulutusta saavaan verrattuna. Nyt 15–29-vuotiaista nuorista noin 60 000:lla ei ole koulutusta eikä työtä. Jos edes puolet heistä saa koulutusta ja työpaikan, säästetään yli 10 miljardia euroa, eli julkisen talouden kestävyysvaje saadaan kurottua umpeen.