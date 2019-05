Mielipide

Lastenpsykiatrinen hoito pitää taata viipymättä kaikille sitä tarvitseville

pitkistä jonoista on oltu huolissaan jo vuosia, mutta tilanne ei ole korjaantunut. Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (Essote) sai vastikään määräyksen huolehtia lainmukaisesta hoitotakuusta 300 000 euron sakon uhalla.Muuallakin tilanne on huolestuttava. Esimerkiksi Oulussa lastenpsykiatrian hoitojonossa oli vuodenvaihteessa 84 lasta, joista kymmenen oli odottanut hoitoon pääsyä yli kolme kuukautta.surujärjestöjen edustajat kohtaamme työssämme lapsia, nuoria ja heidän perheitään, jotka joutuvat jonottamaan apua kuukausien ajan.Matka huoltajien, päiväkodin tai koulun henkilökunnan huolen heräämisestä mielenterveyspalveluiden piiriin on pitkä. Monesti aloitetaan matalan kynnyksen palveluilla, ja asteittain edetään vaativampiin hoitoihin. Joissain tilanteissa tämä on oikea toimintamalli, koska annettava hoito pitää suhteuttaa tilanteen vakavuuteen. Mielenterveyshoitoa tarvitsevan lapsen pitää kuitenkin liian usein tarpoa hidasta polkua silloinkin, kun pitäisi siirtyä ripeästi vaativan tuen piiriin.kestämättömästä tilanteesta on erään surujärjestön tuen piiriin tullut alakouluikäinen lapsi, joka menetti toisen vanhempansa traumaattisella tavalla.Lapsi sai menetyksen jälkeen tukea perheneuvolasta, mutta tuki oli riittämätöntä. Lapsen pahoinvointi ilmeni tyypillisinä traumaoireina, muun muassa univaikeuksina, paniikinomaisena takertumisena elossa olevaan vanhempaan ja itsetuhoisina puheina.Matka perheneuvolasta lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin vei yli vuoden ja sieltä lastenpsykiatrian poliklinikalle puolisen vuotta lisää. Arviointivaihe kesti pari kuukautta. Sen jälkeen perhe on jäänyt odottamaan postia, jossa kerrottaisiin, milloin hoito alkaa. Tasan kaksi vuotta traumaattisen menetyksen jälkeen lapsi on siis yhä hoitojonossa.erikoissairaanhoidon lisäksi myös lasten psykoterapeuteille on monella paikkakunnalla valtavan pitkät jonot. Jos nykyinen tahti jatkuu, hoitoon pääsyä odotellessaan lapset ehtivät kasvaa nuoriksi.Riskinä on ongelmien muuttuminen haastavammiksi ja pahan olon purkautuminen joko nuoreen itseensä, ympäristöön tai muihin ihmisiin.ja nuorten ei saa antaa kärsiä kuukausia tai jopa vuosia. Ei ole myöskään oikein vaativaa työtä tekeviä ammattilaisia kohtaan, että he joutuvat työskentelemään jatkuvan kiireen ja paineen alaisina.Tuntuma on, että resurssien puutteessa lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin pääsee nykyään aina vain korkeammalla kynnyksellä. Kohta on taas kesäaika, jolloin poliklinikat suljetaan eivätkä jonot etene. Kuinka monta lasta jonon hännille ehtii tulla sinä aikana?