Mielipide

Lasten erottaminen äideistään on julmaa

Keskustelu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

al-Holin leirillä Itä-Syyriassa olevien suomalaistaustaisten perheiden kohtalosta näyttää vihdoin käynnistyvän. Puoluejohtajat kertoivat asiasta oman näkemyksensä eurovaalitenttien yhteydessä. Heidän hyvin samansuuntainen linjauksensa näyttää olevan, että lapsia, jotka ovat Suomen kansalaisia, voidaan auttaa. Äidit sitä vastoin saavat jäädä Syyriaan myöhemmin perustettavan kansainvälisen tuomioistuimen tuomittaviksi.Ehdotus johtaisi siihen, että lapset joutuisivat eroon äideistään, koska äiti oli vienyt perheensä ”kalifaatin” alueelle.On erikoista, että lasten oikeuksiin sitoutuneessa oikeusvaltiossa edes harkitaan tällaisia summittaisia ratkaisuja. Lasten kannalta ne ovat julmia ja epäinhimillisiä. Tuomioistuin voidaan toki perustaa, mutta sen käynnistämiseen menee vuosia. Olisi tekopyhää väittää, että leirillä vallitsevat akuutit ongelmat siten ratkeavat.Mitä tiedämme kalifaattiin menneiden äitien motiiveista? Moni halusi varmasti vain pitää perheensä koossa. Osa kenties halusi elää uskontonsa mukaisesti valtiossa, josta hänelle oli annettu täysin väärä kuva.Kaikkien naisten kohteleminen ”pommeina” ja turvallisuusuhkana siitä riippumatta, mitä kukin on tehnyt, on yleistävää ajattelua, jolla on Suomessakin synkkä historia. Kansalaissodan merkkivuosi on vielä tuoreessa muistissa. Punaleskien, punaorpojen ja punakaartin liepeillä toimineiden naisten kohtuuttoman ankara kohtalo johtui paljolti siitä, että heihin suhtauduttiin samoin kuin poliitikkomme näyttävät nyt suhtautuvan Isis-äiteihin.Eikö historiasta pitäisi oppia jotakin?