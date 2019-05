Mielipide

koventunut asenneilmapiiri sumentanut poliitikkojen ja virkamiesten moraalisen suhteellisuudentajun? Syyriassa on leireillä ankeissa oloissa lapsia äiteineen. Sen pitäisi olla joka tapauksessa syy mittavaan kansainväliseen avustusoperaatioon, jossa lasten ja heidän äitiensä hyvinvointi turvataan.Suomalaislapset äiteineen pitäisi välittömästi toimittaa Suomeen oloihin, jossa koettuja traumoja ja vikaan menneitä elämänvalintoja voitaisiin käydä hoitavasti läpi.Olen pöyristynyt ja häpeissäni Suomen toimettomuudesta asiassa. Annetaan ymmärtää, että väärin tehneet äidit saavat jäädä oman onnensa nojaan.Eurooppalaiset arvot perustuvat kristilliseen taustaan, jonka keskeisenä teemana on oikeudenmukaisuus ja armo. Ei voi olla niin, että tehdyistä virheistä ei anneta mahdollisuutta oppia ja tehdä parannusta. Eikö tämä ole juuri sitä armottomuutta, joka ruokkii vihaa ja radikalismia?Kansakuntana meidän on toimittava omien oikeusperiaatteidemme ja arvojemme mukaisesti eikä alentua samalle tasolle ääriliikkeiden kostomentaliteetin kanssa.