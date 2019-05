Mielipide

Seksuaalisen ahdistelun rajoja vedetään nyt tuomioistuimessa

Näyttelijä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seksuaalinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ahdisteluun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hirviniemen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samaan aikaan

Seksi

Aku Hirviniemeä syytetään käräjä­oikeudessa kahden 17-vuotiaan tytön seksuaalisesta ahdistelusta. Syytteen mukaan Hirviniemi olisi kutsunut tytöt kotiinsa ja kosketellut heitä farkkujen päältä ja paidan alta.Keskeneräisistä oikeusjutuista ei kannata paljon sanoa, eikä varsinkaan ennakoida niiden lopputulosta. Sen voi kuitenkin todeta, että Hirviniemi on toiminut typerästi. Sujuipa ilta miten tahansa, tuskin tekojen aikaan 34-vuotias näyttelijä oli kutsunut tytöt kotiinsa pelkästään Venla-palkintoja esitelläkseen.ahdistelu kirjattiin rikoslakiin vuonna 2014. Lain mukaan ahdistelusta tuomitaan henkilö, joka ”koskettelemalla tekee toiselle seksuaalisen teon, joka on omiaan loukkaamaan tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta”.Uudistustarvetta perusteltiin varsinkin sillä, että niin saataisiin kuriin kähmijät, jotka tarraavat työpaikalla kiinni naisiin tai joskus miehiinkin. Aiemmin heitä jouduttiin syyttämään esimerkiksi kunnianloukkauksesta.Alusta asti oli selvää, ettei rajanvedosta tulisi helppoa. Työpaikalla toimitaan eri tavalla kuin tanssilattialla. Väärinkäsityksiä ja virhearvioita tapahtuu. Näitä rajoja Hämeenlinnan oikeustalolla nyt haetaan.oli syytä puuttua. Ongelma on vain siinä, että ennen kuin rajat löydetään ja ne ovat kaikille selvät, oikeusjutut herättävät kiihkeitä ja ristiriitaisia tunteita.Kyselytutkimusten mukaan ahdistelua tapahtuu paljon. Oikeusjuttuja on kuitenkin ollut vähän. Tästä voi tehdä kaksi täysin päinvastaista johtopäätöstä. Yhdet voivat ajatella, että oikeuteen päätyvät vain kaikkein selvimmät tapaukset, joten syytetyt ovat luultavasti syyllisiä. Toiset voivat päätellä, että jotkut huono-onniset joutuvat tuomiolle asioista, jollaisia tapahtuu paljon.Kun Hirviniemi kertoi syksyllä syytteestään Facebookissa, hän sai ystäviltään sympatiaa ja tsemppiviestejä. Esimerkiksi näyttelijä Hannele Lauri ihmetteli, että ”kaikesta nämä typykät valittaakin nykyään”.Hirviniemelle lisäriesa on julkisuus. Syyttäjä vaatii 50:tä päiväsakkoa, mutta se on pikkujuttu verrattuna oikeusjutun nöyryytykseen.oikeusjuttu on sikäli kiinnostava, että se sivuaa kahta tässä ajassa keskeistä rajaa: ikää ja suostumusta. Paljon muita rajoja seksissä kun ei enää olekaan.Seksuaalinormeissa on viime vuosikymmeninä tapahtunut huima muutos. Suurimmaksi osaksi se on tarkoittanut vapautumista.Monia nykyisin hyväksyttyjä ilmiöitä pidettiin vielä vähän aikaa sitten hoitoa vaativina perversioina. Esimerkiksi sadomasokismi, fetissit ja ryhmäseksi olivat ennen marginaalia, nyt yleislehdissä esiteltäviä ”parisuhteen piristäjiä”. Prostituutio on palveluammatti.Se, mitä aikuiset ihmiset päättävät keskenään tehdä, ei kuulu muille, nykyään ajatellaan.kahden viimeisen rajan valvonta on kiristynyt.Lapsia ja nuoria halutaan suojella seksuaaliselta häirinnältä ja hyväksikäytöltä. Esimerkiksi valmentajien, opettajien ja leiriohjaajien toimintaan on kiinnitetty uutta huomiota.Seksuaalinen vallankäyttö on noussut puheenaiheeksi #metoo-kampanjan kautta. Keskustelu osoitti, että pakottamista tai painostamista on paljon ja monenlaista.Vajaa vuosi sitten Ruotsissa tuli voimaan uusi laki, jossa raiskaus määritellään uhrin suostumuksen kautta. Samanlaista muutosta on vaadittu Suomenkin lakeihin.herättää vahvoja tunteita ja mielipiteitä. Siksi myös Hirviniemen tapaus jakaa ihmisiä: onko syytetty paha ahdistelija vai onko oikeusjuttu turhaa hössötystä? Kysymys ei kuitenkaan ole välttämättä kummastakaan vaan aikojen muuttumisesta ja uusien rajojen hakemisesta.Ihmiset erehtyvät usein pitämään omia seksuaaliasenteitaan ”luonnollisina” – ja jakavat niiden pohjalta tuomioita muillekin.Oikeasti asenteet voivat kuitenkin muuttua nopeasti. Rocktähdet ylpeilivät vielä vähän aikaa sitten nuorilla ”bändäreillään”. Nyt sellainen tuntuisi vastenmieliseltä. Samoja ilmiöitä on ollut teatterissakin.Seksissä ei ole pysyvää normaalia, vaan oikean ja väärän rajoista neuvotellaan yhteiskunnassa koko ajan.Joskus rajoja joudutaan etsimään oikeussalissa. Ei se sen ihmeellisempää ole.