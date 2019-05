Mielipide

Ilmainen terveydenhuolto on keskiluokan harhakäsitys – Suomessakin sairaus voi ajaa köyhyyteen

On hetkiä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aamulehti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

, jotka jäävät mieleen, ja asioita, joita on vaikea unohtaa.Yksi sellainen osui eteeni jokin aika sitten, kun vierailin läheiseni luona sairaalassa. Samasta sairaalasta, osastolta jossa hoidettiin pääasiassa syöpäpotilaita, oltiin juuri kotiuttamassa eläkeikäistä naista.Olimme jutelleet sairaalassa aiemminkin, ja yksin elävä nainen kertoi nyt lähtiessään laskeneensa moneen kertaan, miten rahat riittävät. Hänellä oli paljon kannettavaa, sillä takin ja laukun lisäksi hän vei mukanaan kaksi kassillista tyhjiä pulloja. Hän oli pyytänyt hoitajia keräämään pullot talteen, jotta voisi palauttaa ne kauppaan, kun pääsisi kotiin.Juuri tämä jäi vahvimmin mieleen. Hyvinvointivaltiossamme elää ihmisiä, jotka turvautuvat vakavan sairauden keskellä palautuspulloihin, jotta saavat rahat riittämään.haastatteli pari viikkoa sitten Kirkon diakoniarahaston työntekijöitä, jotka kertoivat, että rahastosta haettiin viime vuonna tukea enemmän kuin moneen vuoteen. Monilla syy talousongelmiin oli sairaus.Meillä suomalaisilla on tapana ylpeillä ilmaisesta ja tasokkaasta terveydenhoidosta. Tasokasta se monin tavoin onkin, mutta ilmaista se ei ole muualla kuin meidän keskituloisten kuvitelmissa.Kun seuraa läheltä pienituloisen ihmisen sairastamista, oppii monia asioita. Esimerkiksi sen, että sairaalamaksuja voi pudota postilaatikosta jo silloin, kun itse vielä makaa sairaalassa toipumassa syöpäleikkauksesta ja sen jälkeisestä tulehduksesta.Meillä on onneksi käytössä maksukatto, joka helpottaa pienituloisimpien tilannetta. Mutta sairaalamaksut eivät lopu, kun katto tulee täyteen. Sen jälkeen esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä maksetaan 17,90 euron vuorokausimaksua. Lisäkuluja tulee lääkkeistä ja usein myös kotipalvelusta tai kotisairaanhoidosta.saa elää terveenä ja keskituloisena, unohtuu helposti, että sairaus voi Suomessakin suistaa talouden sekasortoon. Viime vuonna julkaistun selvityksen mukaan noin prosentti ihmisistä ajautuu katastrofaaliseen tilanteeseen sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen takia.Maksut luokiteltiin katastrofaalisiksi, kun ne olivat yli 40 prosenttia henkilön tuloista. Tällaisessa tilanteessa on siis noin prosentti suomalaisista. Pieni vähemmistö, mutta silti noin 55 000 ihmistä, monet heistä yli 75-vuotiaita.