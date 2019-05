Mielipide

Hallitus laiminlyö velvollisuutensa auttaa naisia ilmeisessä hengenvaarassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin Sanomien laajaan selvitykseen perustuneen kirjoituksen mukaan (25.5.) Syyriassa asemiesten vartioimalla leirillä viruu kymmeniä suomalaisia naisia ja lapsia hädänalaisessa tilassa. Leirillä on jo kuollut satoja ­lapsia. Juha Sipilän (kesk) hallituksen tekemän linjauksen mukaan Suomen viranomaiset eivät auta kyseisiä naisia pois Syyriasta. Lastenkin osalta tilanne on vielä avoinna.Kyseinen leiri on rinnastettavissa vankileireihin. Suomen lain mukaan valtion tulee tarvittaessa auttaa ulkomailla vangittuina olevia kansalaisiaan. Myös viime vuonna muutettu konsulipalvelulaki (204/2018) on sovellettavissa tapaukseen.Hädänalaiseen tilaan joutuneiden naisten ja heidän perheidensä oleskelu Syyriassa lienee alkuaan tarkoitettu tilapäiseksi. Ovathan monet Syyriaan menneet jo palanneet sieltä Suomeen, mutta vankileirille nyt joutuneiden lapsiperheiden omaehtoinen paluu sieltä on ­sotatilan vuoksi ollut mahdotonta. Loukkuun ovat jääneet lähinnä ne naiset, joilla on huollettavinaan paljon lapsia.Suomea sitovan lapsen oikeuksien kansainvälisen yleis­sopimuksen (60/1991) 6. artiklan mukaan lapselle ­tulee taata henkiinjäämisen ja kehittymisen edellytykset mahdollisimman täysimääräisesti. Sopimuksen 9. artiklan mukaan lasta ei saa erottaa vanhemmistaan ­heidän tahtonsa vastaisesti, elleivät toimivaltaiset viranomaiset, joiden päätökset voidaan saattaa tuomioistuimen tutkit­taviksi, totea sovellettavien lakien ja menettelytapojen mukaisesti sen olevan lapsen edun mu­kaista.Oikeustieteilijöiden mukaan Suomessa toimitaan perus- ja ihmisoikeuksien riskirajoilla pakolaisten perheenyhdistämis­asioissa (HS 23.5.). Myös yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa on todettu, että perhe helpottaa sopeutumista uuteen yhteis­kuntaan. Toisin kuin hallitus on ymmärtänyt, nämä kovia kokeneet äidit olisivat lastensa parhaita tukijoita näille oudossa Suomessa.Ainakaan Helsingin Sanomien kirjoituksesta ei ilmennyt, että äidit olisivat syyllistyneet muihin rikoksiin kuin joku ehkä kiellettyyn värväystoimintaan. Sen selvittäminen ja siitä päättäminen kuuluu kuitenkin oikeusviranomaisille ja viime kädessä tuomioistuimille, ei poliittiselle hallitukselle.Itse asiassa kansallinen turvallisuutemme paranisi, jos suojelupoliisi pääsee kuulemaan ­äitejä näiden kokemuksista.Sen sijaan hallituksen, ministerien ja asianomaisten viranomaisten virkavastuulle kuuluu toimia asiassa viivyttelemättä niin, että lapset äiteineen pelastetaan ilmeisestä hengenvaarasta Syyrian vankileiriltä mahdollisimman nopeasti.Antti Jokelaoikeustieteenemeritusprofessori, Turku