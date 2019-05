Mielipide

Syrjäytymisen ei tarvitse periytyä

Suomessa

Terveyden

Resursseja

Juhlapuheista

on yli 60 000 työelämästä ja koulutuksesta syrjään jäänyttä 15–29-vuotiasta nuorta. Tähän joukkoon liittyy joka vuosi tuhansia nuoria. Jotta voisimme katkaista tämän kehityksen, meidän on puututtava ongelman perimmäisiin syihin.Usein syrjäytyminen myös periytyy seuraavaan sukupolveen. Työelämän ja opiskelujen ulkopuolelle jääneillä vanhemmilla on Suomessa yli 20 000 lasta, jotka ovat vaarassa kokea vanhempiensa kohtalon. Tämä inhimillinen tragedia järkyttää yhteiskuntamme perusteita.Uskomme, että ylisukupolvinen syrjäytyminen on kokonaan poistettavissa Suomesta.ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Tilastokeskuksen keräämän kohorttidatan perusteella tiedämme, millaiset perhetaustaan liittyvät tekijät altistavat lapset ja nuoret syrjäytymiselle. Pystymme myös tunnistamaan ne nivelkohdat, joissa huono-osaisuus uhkaa periytyä sukupolvelta seuraavalle. Syrjäytymisvaarassa olevien lasten vanhemmilla on usein vain vähän koulutusta ja pitkittyneitä taloudellisia ongelmia.Tutkimusten perusteella syrjäytymisvaarassa ovat etenkin ne lapset ja nuoret, joiden perheissä on samanaikaisesti useita ja pitkäkestoisia ongelmia lasten ollessa alle kouluikäisiä. Tällaisia arkea kuormittavia tekijöitä on kasautunut noin 1,4 prosentille lapsiperheistä.Syrjäytymisvaarassa oleville lapsille on ollut tarjolla palveluita neuvolasta erikoistuneempaan apuun. Palveluiden tuottaminen maksaa noin miljardi euroa vuodessa, mutta investointi ei ole tuottanut riittävää tulosta.pitäisi kohdentaa erityisesti perheille, joiden lapset ovat suurimmassa syrjäytymisvaarassa.Ainakin 10 000 pitkittyneestä huono-osaisuudesta kärsivää lapsiperhettä tarvitsee oman vastuutyöntekijän, joka seuraisi kokonaisvaltaisesti perheen hyvinvointia ja hakisi juuri kyseisen perheen ongelmiin sopivia ratkaisuja.Nyt tarjoamme samaa lääkettä samalla annostuksella hyvin erilaisiin ongelmiin. Palvelujenkin tulisi olla saatavilla todellisten arjen tarpeiden mukaisesti. Apua pitäisi myös tarjota heti eikä vasta ongelmien kasautuessa.Parhaiten perheitä auttaa kotiin viety arjen apu, kuten kotipalvelu, kasvatuksen tuki, perhetyö tai lastenhoito. Niitä tulisi olla tarjolla helposti ja perheitä leimaamatta. Vastuutyöntekijän tehtävänä olisi huolehtia siitä, että perhe saa tällaista apua osaavilta ammattilaisilta.Jokaisella syrjäytymisvaarassa olevalla lapsella ja nuorella pitäisi myös olla oikeus omaan luotettavaan aikuiseen. Ellei lapsella ole tällaisia aikuisia lähipiirissään, tukihenkilöinä voisivat toimia vaikkapa tehtävään valmennetut vapaaehtoiset tai sosiaalialan ammattilaiset.huolimatta ainakin 8 000 lasta ja nuorta jää ilman harrastusta perheen taloudellisten vaikeuksien vuoksi. Esimerkiksi kouluilla pitäisi järjestää maksutonta, monipuolista ja houkuttelevaa harrastustoimintaa ennen koulupäivää ja sen jälkeen. Toimintaa järjestämään voitaisiin velvoittaa valtionavustusta saavat liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimijat.Viime vuosina noin 4 000 lasta on päättänyt peruskoulun ilman riittäviä tietoja ja taitoja opintojen jatkamiseksi. Monella huono koulumenestys johtuu vaikeista kotioloista, oppimisvaikeuksista ja kiusaamisesta. Nämä nuoret eivät hyödy oppivelvollisuusiän nostosta.Peruskoulun pitäisi pystyä uudistumaan niin, että näiden oppilaiden edellytykset oppia paranevat. Siksi kouluissa pitäisi olla enemmän nuoriso- ja perhetyöntekijöitä ja psykiatrisia sairaanhoitajia.Noin 40 prosentilta nuorista, jotka kuuluvat kohorttidatan perusteella syrjäytymisen riskiryhmään, puuttuu toisen asteen tutkinto. Jokaiselle heistä – ryhmään kuuluu nyt noin 3 000 17–24-vuotiasta nuorta – pitäisi räätälöidä tavoitteellinen reitti opintoihin ja niiden jälkeiseen työelämään. Lyhyetkin työkokemukset tuovat toimeentulon ohella onnistumisen kokemuksia ja arvokkaita sosiaalisia suhteita.Jos lasten ja nuorten sekä perheiden paremman arjen rakentaminen nostetaan palveluiden suunnittelun keskiöön, suurimmassa syrjäytymisvaarassa olevien joukkoa voidaan pienentää viidenneksellä vuoteen 2023 mennessä.